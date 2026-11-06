فلاي دبي تلغي رحلاتها إلى أبها والرياض حتى 16 نوفمبر

أعلنت فلاي دبي إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى مدينتي أبها والرياض في المملكة العربية السعودية حتى 16 نوفمبر الجاري.

وقال متحدث باسم فلاي دبي: "نظراً للأوضاع الراهنة، نتوقع حدوث بعض التغييرات في رحلاتنا المجدولة إلى المملكة العربية السعودية، وتم إلغاء جميع الرحلات المتجهة إلى أبها والرياض حتى تاريخ 16 نوفمبر".

وأضاف أن الشركة تواصل مراقبة الوضع، وستطلع المسافرين عبر قنواتها الرسمية على أي تعديلات قد تطرأ على جدول الرحلات.

ونصحت فلاي دبي المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم بانتظام، والتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم للاطلاع على آخر المستجدات.