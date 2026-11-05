فلاي دبي تمدد إلغاء رحلاتها إلى الرياض والدمام وأبها حتى 9 نوفمبر

أعلنت فلاي دبي إلغاء رحلاتها إلى عدد من الوجهات في المملكة العربية السعودية، تشمل الرياض والدمام وأبها، حتى 9 نوفمبر الجاري، وذلك في ضوء الأوضاع الراهنة.

وقال متحدث باسم "فلاي دبي"، إن الشركة تتوقع حدوث بعض التغييرات على رحلاتها المنتظمة إلى المملكة، مشيراً إلى أن الناقلة تواصل متابعة الوضع عن كثب، وستوافي متعامليها بأحدث المستجدات عبر قنواتها الرسمية بشأن أي تعديلات قد تطرأ على جدول الرحلات.

ودعت فلاي دبي متعامليها إلى التحقق بانتظام من حالة رحلاتهم، والتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم، لضمان الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة برحلاتهم.