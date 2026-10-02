الرئيس التنفيذي لـ"فلاي دبي": كابتن طائرة رحلة تل أبيب عاد للإمارات والتحقيق الرسمي سيكشف الحقائق

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، إنه في 30 سبتمبر، تم تحويل مسار رحلة فلاي دبي FZ 1073 من دبي إلى تل أبيب للهبوط في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية، إثر واقعة أمنية حدثت في قمرة القيادة.

وأضاف الغيث في تصريح أرسل لوسائل الإعلام، أن جميع مسافري الرحلة، وعددهم 172 راكباً، إلى جانب أفراد الطاقم، بخير، مشيراً إلى أن كابتن الطائرة عاد إلى دولة الإمارات بعد الحصول على التقييم الطبي اللازم، وأن الشركة مستمرة في توفير كل الدعم للمتأثرين.

كما أكد أن الطيارين المناوبين أمّنوا الطائرة وهبطوا بها بسلام، بالإضافة إلى طاقم الرحلة، معبراً عن امتنانه لجميع المسافرين على متن الطائرة الذين ساعدوا طاقم الشركة خلال هذا الموقف الصعب.

كما وجه، بالنيابة عن «فلاي دبي»، الشكر إلى السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية على استجابتها السريعة والمهنية في هذه الظروف الاستثنائية، وإلى السلطات وجميع الجهات المختصة في دولة الإمارات على دعمهم للمسافرين وأطقم الشركة خلال عودتهم إلى الدولة بأمان.

وقال الغيث إن «فلاي دبي» قامت، بناءً على طلب السلطات المختصة، بتعليق عملياتها مؤقتاً إلى تل أبيب حتى إشعار آخر، موضحاً أن فرق الشركة تعمل على مدار الساعة لدعم الركاب المتأثرين ومساعدتهم على الوصول إلى وجهاتهم النهائية.

وأشار إلى وجود العديد من الأسئلة حول ما حدث على متن الرحلة FZ 1073، مؤكداً أن هناك تحقيقاً رسمياً كاملاً من السلطات المختصة، وبدعم كامل من «فلاي دبي»، وأنه من المهم ترك هذه العملية لاكتشاف الحقائق.

واختتم الغيث تصريحه بالتأكيد على أن الشركة «ممتنة للغاية لسلامة جميع من كانوا على متن الرحلة FZ 1073، وللدعم المستمر من عملائنا وموظفينا وشركائنا في القطاع»، مشدداً على أن «السلامة ستظل دائماً وأبداً أعلى أولوياتنا».