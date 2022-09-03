2040 مبايعة عقارية في دبي بـ 5.3 مليارات درهم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي الأسبوع الماضي، أكثر من 7.4 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 2040 مبايعة بقيمة 5.3 مليارات درهم، منها 320 مبايعة لأراض بـ1.75 مليار درهم و1720 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 3.55 مليارات درهم، فيما سجلت الرهونات 1.24 مليار درهم، في حين شهدت الهبات تسجيل 111 هبة بقيمة 943.61 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 168 مليون درهم في منطقة «سيح شعيب 3»، بينما تصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 107 مبايعات بـ330 مليون درهم. أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة الرقة بوصفها أهم المبايعات، فيما تصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، بتسجليها 267 مبايعة بـ367 مليون درهم.