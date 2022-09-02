12.25 درهماً انخفاضاً في سعر غرام الذهب خلال 3 أسابيع

واصلت أسعار الذهب انخفاضاتها للأسبوع الثالث على التوالي، مسجلة نهاية الأسبوع الماضي تراجعات جديدة راوحت قيمتها بين خمسة و6.5 دراهم للغرام من مختلف العيارات مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة، حيث وصل إجمالي الانخفاضات في سعر الغرام خلال ثلاثة أسابيع إلى 12.25 درهماً.

وقال مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن استمرار أسعار الذهب بالتراجع، دعم الإقبال على شراء السبائك الذهبية من الأوزان الخفيفة والمتوسطة، كما أسهم بتحسين الطلب على المشغولات الجديدة.

وتفصيلاً، أظهرت مؤشرات الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة، نهاية الأسبوع الماضي، تسجيل أسعار الذهب انخفاضات تراوحت قيمتها بين خمسة و6.5 دراهم للغرام من مختلف العيارات.

وبلغ سعر الغرام من عيار 24 قيراطاً 206 دراهم، بانخفاض قيمته 6.5 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر الغرام من عيار 22 قيراطاً 193.5 درهماً بتراجع قدره 6.25 دراهم. وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 184.5 درهماً، بانخفاض بلغ ستة دراهم، في حين وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 158.25 درهماً، بتراجع قدره خمسة دراهم.

إلى ذلك، قال مدير شركة «جوهرة بغداد لتجارة الذهب»، انتصار ورد، إن مواصلة أسعار الذهب انخفاضاتها للأسبوع الثالث على التوالي، أسهمت بتنشيط إقبال المتعاملين على شراء السبائك الذهبية لأغراض الادخار للاستفادة من الأسعار المنخفضة.

من جهته، أوضح مدير المبيعات في محل «مجوهرات الصراف»، عبدالله محمد علي التهامي، إن تركز الإقبال على شراء السبائك ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة، يرجع إلى أن الكثير من المتعاملين يشترون تلك المنتجات لأغراض تتعلق بالادخار، وذلك لسهولة بيعها عند الحاجة، مقارنة بالسبائك ذات الأحجام الكبيرة. بدوره، اعتبر، مدير شركة «مجوهرات داهناك»، ريكيش داهناك، أن أسعار الذهب وصلت إلى حدود تعد الأكثر انخفاضاً منذ ما يتجاوز ستة أسابيع، مشيراً إلى أن التراجع الأخير يعد الأكبر خلال الأسابيع الثلاثة السابقة، الأمر الذي دعم شراء السبائك والمشغولات الجديدة.