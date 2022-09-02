سيولة الأسهم المحلية تتجاوز الـ 1.7 مليار درهم في أولى جلسات سبتمبر

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.7 مليار درهم خلال تداولات أمس (أولى جلسات سبتمبر)، عبر تداول 315.87 مليون سهم، من خلال تنفيذ 20.65 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة طفيفة بلغت 0.8% عند مستوى 3415 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 426 مليون درهم.

وشهد السوق انخفاض أسهم 25 شركة من أصل 33 شركة تم تداولها أمس، بينما ارتفعت أسهم ثلاث شركات، وبقيت خمس شركات على ثبات.

كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.6%، عند مستوى 9713 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار درهم.

ومن أصل 55 شركة تم تداول أسهمها، ارتفعت أسهم 10 شركات، بينما انخفضت أسهم 38 أخرى، وبقيت سبع شركات على ثبات.

إلى ذلك، أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، 23 ألفا و35 حسابا جديدا للمستثمرين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية شملت «ديوا» و«تيكوم» و«تعاونية الاتحاد»، ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وسجل عدد الحسابات الجديدة في «دبي المالي» نمواً كبيراً بنسبة تجاوزت 264% خلال الأشهر الثمانية الأولي من العام الجاري مقارنة بـ 6331 حسابا جديدا في الثمانية أشهر الأولي من العام الماضي 2021.

من جهة أخرى، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة «فوتسي راسل» للمؤشرات العالمية عن تطوير مؤشر «فوتسي سوق أبوظبي - سوق نمو» (فادجمي)، وهو مؤشر مرجعي جديد مخصص لرصد أداء سوق نمو، منصة السوق الثاني التي تم إطلاقها بهوية تجارية جديدة أخيرا في سوق أبوظبي.

وأوضح السوق في بيان أن المؤشر الجديد الذي تم إطلاقه أمس تحت اسم «فادجمي»، يشمل الشركات المؤهلة المدرجة في سوق نمو، حيث يتيح للمستثمرين إمكانية تتبع أداء سوق نمو.