تجار: تحسُّن مبيعات المشغولات الذهبية مع انخفاض الأسعار

سجلت أسعار الذهب نهاية الأسبوع الماضي انخفاضات، راوحت قيمتها بين 3.25 و4.5 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

وقال مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن مبيعات المشغولات الذهبية الجديدة، سجلت تحسناً تدريجياً، مع الانخفاضات السعرية التي سجلها المعدن الأصفر عقب سلسة من الارتفاعات المتتالية، إضافة إلى تحسن إقبال السياح على منافذ البيع.

وتفصيلاً، شهدت أسعار الذهب في أسواق دبي والشارقة، نهاية الأسبوع الماضي، انخفاضات راوحت قيمتها بين 3.25 و4.5 دراهم للغرام من مختلف العيارات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 213.5 درهماً، بانخفاضات قيمتها 4.5 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً مبلغ 200.5 درهم، بتراجع قدره أربعة دراهم.

ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 191.5 درهماً، بانخفاض بلغ 3.5 دراهم، في حين وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 164 درهماً، بتراجع قيمته 3.25 دراهم.

وقال مدير محل «مجوهرات الأيام»، جاليش صقر، إن الأسواق شهدت أخيراً مؤشرات تحسن ملحوظة في الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية الجديدة، عقب الانخفاضات السعرية التي سجلها المعدن الأصفر بعد سلسلة من الارتفاعات السعرية المتتالية استمرت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وتوقع صقر أن تستمر المبيعات بالتحسن خلال الفترة المقبلة في حال استمرار الأسعار عند المعدلات السعرية نفسها أو مواصلة الانخفاضات، بما يدعم عودة الانتعاش للمبيعات في الأسواق.

من جهته، أوضح مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إن هناك عوامل عدة عززت عودة التحسن لمبيعات المشغولات الذهبية خلال الفترة الأخيرة، أبرزها تراجع الأسعار التي سجلها الذهب بعد سلسلة طويلة من الارتفاعات بنسب كبيرة، إضافة إلى تحسن إقبال السياح على منافذ البيع.

وأضاف أن الأسواق تأثرت إيجاباً بعودة بعض المتعاملين من عطلاتهم الصيفية، الأمر الذي انعكس على الأسواق بشكل ملحوظ أخيراً.

واعتبر مسؤول المبيعات في محل «ريجي للمجوهرات»، مانجيش باليكرا، أن تحسن مبيعات المشغولات الذهبية لايزال محدوداً ويتم بشكل تدريجي.

وتوقع أن ترتفع وتيرة المبيعات بنسب أكبر خلال الأيام المقبلة، لاسيما خلال العطلة الأسبوعية، التي يعول عليها العديد من المتاجر لتنشيط المبيعات.

ولفت إلى أن المشغولات استحوذت على النسبة الأكبر من المبيعات، فيما شهدت الأسواق بنسب أقل معدلات طلب على منتجات مثل السبائك الخفيفة الوزن والعملات الذهبية، والتي عادة ما يلجأ إليها بعض المتعاملين لتقديمها هدايا، كما أنها تصلح في الوقت نفسه للادخار.

• 200.5 درهم سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً.



• أسعار الذهب سجلت انخفاضات راوحت قيمتها بين 3.25 و4.5 دراهم للغرام من مختلف العيارات.