«إس تي آر»: أداء فنادق دبي في يـوليـــو أفضل من مستويات ما قبل «الجائحة»

أظهرت بيانات نشرتها مؤسسة «إس تي آر» المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية، أن السوق الفندقية في دبي واصلت تسجيل معدلات نمو قوية خلال الصيف الجاري مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

وذكرت المؤسسة، في تقرير حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه على الرغم من انخفاض متوسط سعر الغرفة وإيرادات الغرف المتاحة شهرياً خلال يوليو 2022 مقارنة بيونيو السابق عليه، فإن مؤشرات الأداء كانت أفضل مقارنة مع يوليو من عام 2019، أي قبل جائحة «كورونا»، فيما جاء معدل الإشغال أقل قليلاً من مستوى يوليو 2019.

وأضافت المؤسسة أن أداء فنادق دبي بقي ثابتاً في يوليو العام الجاري، كما ظلت مستويات الانتعاش لعام 2019 ثابتة.

وأوضحت أنه، وفقاً للبيانات الأولية لشهر يوليو 2022، سجل الإشغال الفندقي في دبي 61%، مشيرة إلى أن متوسط السعر اليومي للغرفة بلغ 434.78 درهماً، فيما بلغت الإيرادات لكل غرفة متاحة 265 درهماً.

واستقبلت دبي خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 7.1 ملايين زائر دولي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 183% على مستويات 2021.

وسجلت المنشآت الفندقية في دبي أحد أعلى معدلات الإشغال في العالم.

وواصلت المنشآت الفندقية في دبي، تسجيل أداء مميز عبر مختلف مؤشرات قطاع الضيافة، خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ متوسط نسبة الإشغال الفندقي 74% خلال الفترة ما بين يناير ويونيو، وهو ما يعدّ واحداً من أعلى معدلات الإشغال في العالم، بزيادة بلغت 12% على الفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجّلت فيها 62%، وبتراجع طفيف عن نسبة 76% المسجّلة في النصف الأول من عام 2019 قبل الجائحة.

كما سجّل القطاع زيادة في سعة الغرف الفندقية بنسبة تفوق 19%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، ما يؤكد أهمية المعدلات المسجلة هذا العام.

وبلغ عدد الغرف الفندقية حتى نهاية شهر يونيو 2022، نحو 140 ألفاً و778 غرفة فندقية، توزعت على 773 منشأة فندقية، مقارنة بـ118 ألفاً و345 غرفة في 714 منشأة في الفترة ذاتها من عام 2019.

الليالي الفندقية المحجوزة

تفوّق أداء قطاع الفنادق في دبي، خلال العام الجاري، على جميع المستويات المسجّلة قبل جائحة «كوفيد-19» من حيث عدد الليالي الفندقية المحجوزة، حيث بلغ إجمالي عدد الليالي الفندقية المحجوزة في المنشآت الفندقية في الإمارة 18.47 مليون ليلة خلال النصف الأول من العام، ما يشكّل زيادة سنوية بنسبة أكثر من 30.4%، وزيادة تفوق 18% مقارنةً مع المستويات المسجّلة في الفترة ذاتها من عام 2019، التي بلغت 15.71 مليون ليلة.

• 140.7 ألف غرفة فندقية في دبي حتى نهاية يونيو 2022.

• المنشآت الفندقية في دبي تسجل أحد أعلى معدلات الإشغال في العالم.