1.7 مليار درهم سيولة التداول في أسواق الأسهم المحلية

تباين أداء أسواق المال الإماراتية في ختام جلسة الثلاثاء، ليتراجع سوق دبي، مقابل ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية مع توالي الاعلان عن نتائج أعمال الشركات المدرجة. واجتذبت الأسهم المحلية زخماً من السيولة خلال تداولات الثلاثاء، متجاوزة 1.7 مليار درهم، بحجم تداولات 366.4 مليون سهم، من خلال تنفيذ 16.88 ألف صفقة.

وتفصيلاً، أغلق مؤشر سوق دبي المالي، تعاملاته الثلاثاء على منخفضا بنسبة 0.9% عند مستوى 3348 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 227 مليون درهم. وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع أسهم 11 شركة من أصل 33 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت أسهم 19 شركة، وبقيت 3 على ثبات. وتراجع سهم "إعمار العقارية" بنسبة 0.72% و"دبي الإسلامي" 0.78% ، بينما انخفض سهم "ديار للتطوير" بنسبة 4.2% . وانخفض سهم "الامارات دبي الوطني" بنسبة 1.06% و"سوق دبي المالي" بنسبة 0.84%، كما انخفض سهم "الإتحاد العقارية" بنحو 4% عند 0.266 درهم. وكان أكثر الأسهم تداولا، سهم "أملاك للتمويل" الذي ارتفع بنسبة 1.8% عند 0.567 درهم، وبتداولات تجاوزت 23 مليون سهم.

وفي سوق أبوظبي، ارتفع مؤشر سوق «أبوظبي فوتسي للأوراق المالية» في ختام جلسة الثلاثاء، بنسبة 1.3%، عند مستوى 9904 نقطة ، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.4 مليار درهم. وجاء ذلك مع تداول 54 شركة منها 25 شركة مرتفعة، بينما انخفضت أسهم 21 شركة، وبقيت 8 على ثبات.

وارتفع سهم "أبوظبي الأول" بنسبة 1.3%، كما ارتفع سهم "الدار العقارية" بنسبة 1% عند 4.94 درهم، وارتفع سهم "إشراق للاستثمار" بنسبة 1.8% عند 0.339 درهم، وبتداولات قاربت 25 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "فيرتيغلوب" بنسبة 7.7% عند 5.33 درهم بعد ما أعلنت الشركة عن ارتفاع أرباحها بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 162% لتصل إلى 5.1 مليار درهم، وأنها ستوزع أرباحاً بقيمة 750 مليون دولار عن ذات الفترة لترتفع بذلك عن تعهداتها السابقة بتوزيع ما لا يقل عن 700 مليون دولار فقط. وكان سهم "ملتيبلاي" أكثر الأسهم تداولا في السوق، مرتفعا بنسبة 1.7% عند 1.83 درهم، وبتداولات تجاوزت 57 مليون سهم.