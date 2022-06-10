الأسواق تشهد طلباً محدوداً على المشغولات الذهبية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات إن الأسواق شهدت أخيراً طلباً محدوداً على مبيعات المشغولات الذهبية، تأثراً بغياب محفزات ومواسم الشراء، والانخفاضات السعرية الكبيرة. وتوقعوا لـ«الإمارات اليوم» أن تشهد الأسواق معدلات تحسن بنسب أكبر خلال الأسابيع المقبلة، مع اقتراب نهاية الموسم الدراسي، وإجراءات التسجيل للعام الجديد.وسجلت أسعار الذهب أمس، انخفاضات بقيم راوحت بين 50 فلساً ودرهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

طلب محدودوقال مدير المبيعات في «مجوهرات الصراف»، عبدالله محمد التهامي، إن الأسواق تشهد حالياً مظاهر بطء وطلب محدود على مبيعات المشغولات الذهبية، تأثراً بانشغال عدد كبير من المتعاملين في اختبارات نهاية الموسم الدراسي، والتسجيل للموسم الجديد، إضافة إلى غياب محفزات قوية للشراء.

وأشار إلى توقعات لدى بعض المتعاملين بتسجيل الذهب انخفاضات سعرية بنسب كبيرة محفزة، جعلتهم يؤجلون قرارات الشراء ويترقبون متغيرات الأسعار.

من جهته، قال مسؤول المبيعات بمحل «مجوهرات إمبريال»، آشوين شوني، إن منافذ البيع سجلت إقبالاً متبايناً على شراء المشغولات الذهبية، لكنه يظل محدوداً حتى الآن.

واتفق على أن غياب محفزات الشراء مثل المواسم والمناسبات، من العوامل الأساسية التي تنعكس على متغيرات الطلب في الأسواق.

وأضاف: «بعض عمليات الطلب التي شهدتها الأسواق تركزت في القطع الصغيرة من المشغولات من عياري 18 و21 قيراطاً»، مرجحاً أن يكون لفترة نهاية العام الدراسي تأثيرات في الإقبال حالياً في الأسواق.

واتفق مدير محل «ماشوم للمجوهرات»، راج باهي، في أن الطلب على المشغولات الذهبية حالياً يتأثر بعوامل من أبرزها غياب المواسم والمناسبات والانخفاضات السعرية الكبيرة، متوقعاً تحسناً في مؤشرات الطلب بنسب أكبر خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب

سجل سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، أمس، 224 درهماً بانخفاض قيمته درهم، مقارنة بسعره في نهاية الأسبوع السابق، في وقت سجل فيه سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 210.5 دراهم بتراجع قيمته 50 فلساً.

بدوره، وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 200.75 درهم بانخفاض بلغ 50 فلساً، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 172 درهماً بتراجع قدره 50 فلساً.

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