صافي أرباح «إعمار» يقفز 241% إلى 2.24 مليار درهم خلال الربع الأول

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «إعمار» العقارية عن تحقيق نمو كبير في الأرباح الفصلية بفضل المبيعات القوية للعقارات، والتحسن الكبير في أداء المشروعات التي تعتمد على الإيرادات المتكرّرة. ويعكس هذا الأداء الثقة المستمرة في العلامة التجارية لشركة إعمار، والانتعاش الإجمالي للنشاطات الاقتصادية في دبي، وعلى رأسها سوق العقارات.

وسجلّت «إعمار»، خلال الربع الأول من عام 2022، زيادة في صافي الربح بنسبة 241%، ليصل إلى 2.239 مليار درهم، مقارنةً مع مبلغ 657 مليون درهم في الربع الأول من عام 2021، حيث حقّقت «إعمار» خلال الربع الأول من العام الجاري إيرادات بقيمة 6.635 مليارات درهم، بزيادة قدرها 12% مقارنةً مع مبلغ 5.921 مليارات درهم في الربع الأول من العام الماضي.

كما ارتفعت مبيعات عقارات المجموعة بنسبة 17% لتصل إلى 8.332 مليارات درهم، مقارنةً مع مبلغ 7.115 مليارات درهم خلال فترة المقارنة.

بينما بلغ حجم مبيعات «إعمار» المتراكمة من المشروعات قيد الإنجاز 45.24 مليار درهم في نهاية الربع الأول من عام 2022، سيتم احتساب إيراداتها في السنوات المقبلة، ما يعكس مركز «إعمار» المالي القوي لضمان الإيرادات العالية والربحية وعوائد المساهمين على المدى المنظور.

الأسواق الرئيسة

وقال مؤسّس شركة إعمار العقارية، محمّد العبار: «نجحت (إعمار) في زيادة حصتها في الأسواق الرئيسة في مصر والهند، مستندةً إلى الارتفاع القوي في الطلب ضمن هذين الاقتصادين. وستواصل الاستفادة من ديناميكيات العرض والطلب المجزية في قطاعي مراكز التسوّق والضيافة، اللذين سجّلا أداءً قوياً في الربع الأول من العام. كما تم تعزيز هذا الإنجاز من خلال الخطوات التي اتخذتها الشركة العام الماضي لدعم أساساتها القوية، بما فيها الاستثمار الفعّال في المواهب في جميع المجالات. وتتميز (إعمار) اليوم بمكانة تسمح لها تطبيق استراتيجيتها بفعالية وضمان عوائد مجزية ومستدامة لجميع أصحاب المصالح. ويؤكد هذا النجاح على المكانة الاقتصادية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تشجع جميع الأعمال، ونحن من ضمنها، لتحقيق مزيد من النمو، حيث سيرتبط النمو المستقبلي والقيمة طويلة الأجل للمساهمين بالتحول الرقمي، وابتكار المنتجات الجديدة والانتشار في السوق».

إعمار للتطوير

وحافظت إعمار للتطوير على زخمها القوي في مبيعات العقارات داخل دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث حققت مبيعات قوية للعقارات بقيمة 6.843 مليارات درهم، بزيادة قدرها 16% مقارنةً مع 5.883 مليارات درهم في الربع الأول من العام الماضي، وسجلت الشركة صافي أرباح بلغ 1.050 مليار درهم، بزيادة بنسبة 34% مقارنة بالربع الأول من عام 2021، كما حققت عوائد بقيمة 3.568 مليارات درهم.

إعمار الدولية

واصلت العمليات العقارية الدولية لشركة «إعمار» تحسين نتائجها التشغيلية، مسجلةً مبيعات عقارية بقيمة 1.474 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً مع 1.211 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي، ما يُشكّل زيادة بنسبة 22% مقارنةً بعام 2021.

كما أسهمت أعمال تطوير العقارات الدولية للشركة بتحقيق إيرادات بقيمة 989 مليون درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2022، والتي تمثل 15% من إجمالي إيرادات إعمار، وذلك بفضل العمليات الناجحة في مصر والهند.

وسجلت شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق نمواً بنسبة 36% في إيرادات الربع الأول من عام 2022، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 1.235 مليار درهم. وبلغ صافي الربح الإجمالي 635 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2022، وهو أعلى بنسبة 136% مقارنةً بالربع الأول من عام 2021. وأسهمت أصول إعمار لإدارة مراكز التسوّق في تحسين مستويات إشغال التأجير بنسبة 93%، إضافة إلى تجاوز مبيعات المستأجرين القياسية نتائج عام 2019 في دبي مول.

وسجلت أعمال الضيافة والتسلية والترفيه والتأجير التجاري لشركة إعمار إيرادات بقيمة 843 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2022، محققةً نمواً بنسبة تتجاوز 120% مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

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