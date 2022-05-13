تراجع الأسعار يحفز الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

انخفضت أسعار الذهب نهاية الأسبوع الماضي، بقيم راوحت بين 4 و5.25 دراهم للغرام، من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأشار مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن الأسواق شهدت أخيراً معدلات تحسن بنسب متباينة في الإقبال على شراء هدايا المشغولات الذهبية، بدعم من تراجع الأسعار بنسب كبيرة.

وتفصيلاً، قال مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إن «الفترة الحالية تشهد معدلات تحسن، ونشاطاً في الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية، وذلك بدعم من تراجع أسعار الذهب بنسب كبيرة خلال الفترة الأخيرة»، لافتاً إلى أن «معظم عمليات الطلب جاءت على المشغولات من عياري 18 و21 قيراطاً».

وأوضح أن «نمو الطلب على مبيعات المشغولات جاء مدفوعاً أيضاً بوجود نشاط في حركة السائحين في الأسواق والزائرين من بعض الدول العربية».

من جهته، قال مدير شركة «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن «التراجع السعري الأخير في أسعار الذهب كان محفزاً بشكل إيجابي لتحسن وتيرة الإقبال على شراء هدايا المشغولات الذهبية، لاسيما في ظل توجه عدد من المتعاملين لشراء مستلزماتهم من المشغولات تخوفاً من ارتفاع الأسعار مرة أخرى».

وأضاف أن «منافذ البيع شهدت معدلات طلب محدودة على سبائك ذهبية من الأحجام المتوسطة».

بدوره، أشار مدير المبيعات في شركة «مجوهرات حيات»، ديليب دهكان، إلى أن «الطلب على مبيعات المشغولات من المتوقع أن يرتفع بنسب أكبر خلال الفترات المقبلة، خصوصاً في حال استمرار أسعار الذهب في تسجيل انخفاضات جديدة أو حتى عند استقرارها عند معدلات مقاربة للحدود السعرية الحالية».

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 224.25 درهماً، بانخفاض 5.25 دراهم، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً 210.5 دراهم، بتراجع 5 دراهم، ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 201 درهم، بانخفاض 4.75 دراهم، كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 172.25 درهماً، بتراجع 4 دراهم.

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