«عيد الفطر» وانخفاض الأسعار يدعمان مبيعات الذهب

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

سجلت أسعار الذهب، أمس، انخفاضات راوحت قيمتها بين 5.75 و8.75 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة. وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات، إن الأسواق شهدت نمواً بنسب متباينة في الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية، بدعم من الانخفاضات السعرية، وإقبال متعاملين على شراء الهدايا مع اقتراب عيد الفطر.

وتوقعوا لـ«الإمارات اليوم» تحسن المبيعات بنسب أكبر خلال الأيام المقبلة، لافتين إلى أن المشغولات المصنعة من عياري 18 و22 قيراطاً استحوذت على النسب الكبرى من المبيعات.

أسعار الذهب

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 227.5 درهماً، بانخفاض قيمته 8.75 دراهم، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 213.75 درهماً، بتراجع بلغ 8.25 دراهم. بدوره، وصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 204 دراهم، بانخفاض بلغ 7.75 دراهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 174.75 درهماً بتراجع قدره 5.75 دراهم.

تحسن تدريجي

وقال مدير «شركة ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية شهد تحسناً تدريجياً، بدعم من الانخفاضات السعرية التي سجلها المعدن الأصفر، مع إقبال متعاملين على شراء الهدايا بمناسبة عيد الفطر، لافتاً إلى أن بعض المتعاملين يفضلون شراء هدايا المشغولات بشكل مبكر، تجنباً لازدحام الأسواق خلال فترة العيد أو الاستعداد للسفر.

من جهته، قال مدير المبيعات في «محل دايموند للمجوهرات»، ديليب سوني، إن عيد الفطر انعكس إيجاباً على الأسواق، مع تزايد الإقبال، لاسيما مع كون الأسعار الحالية للذهب محفزة للشراء.

وتوقع أن ترتفع وتيرة الطلب على مبيعات المشغولات والمجوهرات خلال الأيام المقبلة، خصوصاً مع نمو حركة السياحة العربية في أسواق الدولة خلال فترة العيد.

ارتفاعات متوقعة

في السياق نفسه، أشار مدير المبيعات في «محل ريجي للمجوهرات»، مانجيش باليكرا، إلى أن معظم المتعاملين يقبلون على شراء هدايا المشغولات الذهبية من عياري 18 و22 قيراطاً، التي استحوذت على النسب الكبرى من المبيعات.

وأكد أن معظم التجار يعوّلون على ارتفاع المبيعات خلال الأيام المقبلة، خصوصاً خلال فترة عطلة عيد الفطر.

• مشغولات عياري 18 و22 قيراطاً استحوذت على النسب الكبرى من المبيعات.

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