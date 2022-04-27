الأسهم المحلية تسجل مكاسب سوقية بقيمة 3.4 مليارات درهم

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

حصدت الأسهم المحلية مكاسب سوقية بقيمة 3.4 مليارات درهم، لترتفع القيمة السوقية الإجمالية إلى تريليونين و444 مليار درهم عند إغلاق أمس.

وتفصيلاً، ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 1.6 مليار درهم إلى تريليون و859 مليار درهم بنهاية جلسة الثلاثاء. وزادت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي بقيمة 1.795 مليار درهم لتصل إلى 585.589 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، مقارنة بـ583.794 مليار درهم بنهاية الجلسة السابقة.

وقاربت السيولة المستقطبة في أسواق المال المحلية في جلسة أمس مستوى ملياري درهم (1.97 مليار درهم) موزعة بواقع 1.620 مليار في أبوظبي و345.3 مليون درهم في دبي، وتم التداول علي 308.4 ملايين سهم عبر تنفيذ إجمالي صفقات في السوقين بنحو 15.972 ألف صفقة.

وعاد مؤشر سوق دبي المالي للصعود بنسبة 0.33% عند مستوى 3665 نقطة قرب أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف السنة. وبلغت قيمة التداول في سوق دبي المالي خلال تعاملات أمس 345.29 مليون درهم، بحجم تداول بلغ 100.7 مليون سهم، عبر 4.565 آلاف صفقة.

وجاء أداء السوق بالتزامن مع ارتفاع سهم إعمار العقارية بنسبة 0.63%، بينما صعد «ديار للتطوير» بنسبة 1.27%، وارتفع «الاتحاد العقارية» بنحو 2.88%، وتراجع «إعمار للتطوير» بنسبة 0.8%.

وارتفع «دبي الإسلامي» بنسبة 0.8%، بينما ارتفع «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.33%، فيما تراجع «أملاك» بنسبة 0.55%. كما ارتفع سهم «ديوا» بنسبة 0.35%، وهبط سهم «دبي للاستثمار» بنحو 0.4%.

وتصدر سهم «دبي للتأمين» الأسهم من حيث قيمة التداول من خلال 71.7 مليون درهم، يليه سهم «إعمار العقارية» بنحو 65.79 مليون سهم، بينما تصدر «ديوا» الأسهم من حيث أحجام التداول من خلال 14.85 مليون سهم.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.04% عند مستوى 10019.16 نقطة، مع ارتفاع سهم «أبوظبي التجاري» بنسبة 1.36% بعد الكشف عن نتائج إيجابية، كما ارتفع «الدار العقارية» بنسبة 0.55%.

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