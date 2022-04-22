«أبوظبي للأوراق المالية» يتجاوز 10100 نقطة لأول مرة في تاريخه

المصدر: أمل المنشاوي ■ أبوظبي

اختبر المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، قمة جديدة في الساعة الأخيرة من الجلسة، متخطياً 10126 نقطة قبل أن تتقلص إلى مستوى 10088 نقطة بنهاية الجلسة، ليختتم التعاملات مرتفعاً بنسبة 1.25%، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.6 مليار درهم.

وفي سوق دبي المالي، ارتفع المؤشر العام 14 نقطة تعادل نسبة 0.4% عند مستوى 3663 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 577 مليون درهم. وبلغت السيولة الكلية في السوقين 2.2 مليار درهم.

وشهد سوق دبي المالي ارتفاع أسهم 12 شركة من أصل 31 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم 14 شركة وبقيت خمس شركات على ثبات.

وأغلق سهم إعمار العقارية منخفضاً بنسبة 0.5% عند 6.29 دراهم، بتداولات تجاوزت 30 مليون سهم، بينما انخفض سهم ديار للتطوير بنسبة 2.6% عند 0.48 درهم، بتداولات قاربت 45 مليون سهم.

وانخفض سهم الاتحاد العقارية بنسبة 3% عند 0.29 درهم، بتداولات تجاوزت 36 مليون سهم، بينما ارتفع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) بنسبة 0.4% عند 2.85 درهم، بتداولات قاربت 27 مليون سهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفعت أسهم 18 شركة من أصل 47 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم 20 شركة وبقيت تسع شركات على ثبات. وارتفع سهم العالمية القابضة بنسبة 6.7% وسهم أبوظبي الأول بنسبة 0.35%.

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