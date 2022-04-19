افتتاح 67 مشروعاً فندقياً في الإمارات بطاقة 21 ألف غرفة العام الجاري

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أفادت شركة «توب هوتيل بروجيكتس» المتخصصة في الأبحاث الفندقية، بأن إجمالي عدد المشروعات الفندقية «قيد الإنشاء» في السوق الإماراتية، وصل إلى 161 مشروعاً فندقياً، تضم في الإجمالي 45.3 ألف غرفة فندقية، موضحة أن غالبية المنشآت قيد الإنشاء تتركز في دبي مسجلة 108 مشروعات، ولافتة إلى أنه من المتوقع تسليم 67 مشروعاً فندقياً في الإمارات، بطاقة تزيد على 21 ألف غرفة، قبل نهاية العام الجاري.

المشروعات الفندقية

وتفصيلاً، أفادت شركة «توب هوتيل بروجيكتس»، المتخصصة في الأبحاث الفندقية، بأن عدد المشروعات الفندقية «قيد الإنشاء» في السوق الإماراتية، التي تسجل مستويات نمو قوية، وصل إلى 161 مشروعاً فندقياً، تضم في الإجمالي 45 ألفاً و332 غرفة فندقية.

وذكرت الشركة، في تقرير لها حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منه، أن الجزء الأكبر من المشروعات «قيد الإنشاء» في الإمارات تصنف ضمن المنشآت من فئة الخمس نجوم، وهذا ليس مفاجئاً نظراً لمكانة وسمعة السوق، مشيرة إلى أن عدد هذه المنشآت تصل إلى 92 مشروعاً تضم 26 ألفاً و882 غرفة فندقية.

وأشارت إلى أن عدد المنشآت قيد الإنشاء من فئة الأربع نجوم 69 مشروعاً، بطاقة إجمالية بلغت 18 ألفاً و450 غرفة فندقية، لافتة إلى حيوية هذه السوق من حيث عدد المشروعات الجديدة كل عام.

المنشآت قيد الإنشاء

وأوضحت أن غالبية المنشآت قيد الإنشاء تتركز في دبي مسجلة 108 مشروعات بطاقة 32 ألفاً و705 غرف فندقية، مقابل 16 مشروعاً بطاقة 5000 غرفة في رأس الخيمة، و14 مشروعاً بطاقة 2454 غرفة في الشارقة. وأضافت: «من المثير للاهتمام، أن السوق الإماراتية لن تضطر إلى الانتظار طويلاً حتى يتم تنفيذ العديد من هذه المشروعات، إذ من المتوقع تسليم 67 مشروعاً (بطاقة 21094 غرفة) قبل نهاية العام الجاري، مقابل 47 مشروعاً إضافياً (بطاقة 12865 غرفة) في عام 2023».

السوق الإماراتية

وتوقعت الشركة أن تواصل السوق افتتاح مشروعات جديدة، إذ يتوقع أن تدخل السوق الإماراتية أيضاً 13 فندقاً بطاقة 2821 غرفة في عام 2024، إضافة إلى 34 فندقاً جديداً بطاقة 8552 غرفة في عام 2025 وما بعده. وأشار التقرير إلى مجموعة من المنشآت الجديدة التي يتوقع افتتاحها قريباً، بما في ذلك فندق «دبليو دبي - الميناء السياحي»، الذي من المقرر افتتاحه في أبريل الجاري، إضافة إلى فندق «العنوان هاربور بوينت»، ومن المقرر أن يفتح أبوابه في الربع الثالث من عام 2022. ويتألف من أبراج مجاورة مكونة من 53 و65 طابقاً، وسيضم 202 غرفة فاخرة عند اكتماله، فضلاً عن افتتاح منتجع «كونراد جزيرة المرجان»، في الربع الرابع من عام 2022، والذي سيوفر 120 غرفة.

يشار إلى أن عدد المنشآت الفندقية بالدولة وصل حتى نهاية مارس 2021 إلى ما يقارب 1096 منشأة، فيما بلغت عدد الغرف ما يقارب 181.3 ألف غرفة.

• غالبية المنشآت قيد الإنشاء تتركز في دبي، مسجلة 108 مشروعات بطاقة 32.7 ألف غرفة فندقية.

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