1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم أكثر من 1.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 396 مبايعة بقيمة 966.27 مليون درهم منها 70 مبايعة للأراضي بقيمة 322.2 مليون درهم و326 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 644.07 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 43 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 98 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 84 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 42 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 164 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 90 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 424.51 مليون درهم منها 12 رهن أراض بقيمة 295.48 مليون درهم و62 رهن فلل وشقق بقيمة 129.03 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 212 مليون درهم وأخرى في منطقة معيصم الأول بقيمة 71 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 48.71 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 25 مليون درهم وأخرى في منطقة سيح شعيب 3 بقيمة 21 مليون درهم.

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