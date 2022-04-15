«فلاي دبي» تطرح عروضاً على تذاكر السفر لعطلة عيد الفطر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت شركة «فلاي دبي» عروضاً على تذاكر الطيران إلى 16 وجهة ضمن شبكتها العالمية، ابتداءً من 1140 درهماً، بالتزامن مع عطلة عيد الفطر.

وأفادت الشركة على موقعها الشبكي بأن الأسعار صالحة للحجز في الفترة بين 14 أبريل والثامن من مايو 2022، وللسفر في الفترة بين الأربعاء 20 أبريل والأحد الثامن من مايو 2022، مشيرة إلى أن هذه الأسعار هي الأدنى، وتخضع للتوافر للرحلات التي تبدأ من دبي.

وأضافت «فلاي دبي» أن هذه الأسعار مخصصة لرحلاتها فقط، ولا تطبق على حجوزات الشراكة مع شركاء «فلاي دبي» للسفر، مشدداً على أهمية التحقق من جميع بروتوكولات السفر التي قد تكون قابلة للتطبيق على الرحلة، والاطلاع على متطلبات السفر.

وبحسب الناقلة، تبدأ أسعار الرحلات إلى مدينة يريفان الأرمينية من 1140 درهماً على الدرجة الاقتصادية، وإلى العاصمة اللبنانية بيروت من 1750 درهماً على الدرجة السياحية، ومن 4280 درهماً على درجة رجال الأعمال، فيما تبدأ الأسعار إلى العاصمة الأردنية عمان من 2020 درهماً على الدرجة السياحية، و4300 درهم على درجة رجال الأعمال.

كما تبدأ الأسعار من 1390 درهماً إلى مدينة صلالة العمانية للدرجة السياحية، ومن 1980 درهماً إلى زنجبار، ومن 2300 درهم إلى زغرب، ومن 1700 درهم إلى كولومبو، على الدرجة السياحية.

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