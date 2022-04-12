في صفقة تاريخية.. «دبي للاستثمار» تتخارج من «إيميكول» بنسبة 50%

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

عقدت شركة دبي للاستثمار، المدرجة في سوق دبي المالي، صفقة وصفت بـ«تاريخية» للتخارج بنسبة 50% من شركة الإمارات ديستريكت كولينج «إيميكول»، مع «شركة أكتيس الاستثمارية العالمية» المتخصصة في البنية التحتية المستدامة (actis).

ويهدف المشروع المشترك إلى دعم استراتيجية «إيميكول»، لأن تصبح واحدة من أبرز المزودين لخدمات تبريد المناطق المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



قيمة الصفقة

ووفقاً لبيان، فقد قدرت قيمة شركة «إيميكول» بـ3,7 مليارات درهم (مليار دولار)، وقيمة حقوق الملكية 2,4 مليار درهم (653 مليون دولار).

وأكد البيان أن الصفقة تعد واحدة من أكبر الصفقات في صناعة تبريد المناطق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تدعم الطلب المتزايد على هذه الصناعة في المنطقة، ما يعزز من القيمة السوقية لشركة دبي للاستثمار، ويؤكد استراتيجيتها الهادفة لتأسيس شراكات متخصصة ذات عائد استثماري كبير.

كما يُقدر رأسمال «أكتيس»، بنحو 24 مليار دولار، وهي شركة تستثمر في البنية التحتية المستدامة عبر أصول تشغيلية مستقرة ضمن قطاعات متعددة، ما يؤدي إلى زيادة القيمة التشغيلية للشركة، وبالتالي تقديم عائد نقدي قوي للمستثمرين.

ولفت البيان إلى أن «شركة المال كابيتال»، الصندوق المالي والاستثماري التابع لـ«دبي للاستثمار»، قام بدور المستشار المالي الوحيد في الصفقة.



تلبية الطلب

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»، خالد بن كلبان، إن الشراكة مع «أكتيس» تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على قطاع تبريد المناطق من خلال الدمج السلس لإمكانات كلا الطرفين.

وأضاف: «نحن سعداء جداً بعقد صفقة البيع هذه، كجزء من خطط الشركة القوية نحو تنفيذ نهج حكيم لإدارة الأصول، ما يسهل إعادة التدوير الفعال لرأس المال من أجل الاستثمار المستقبلي»، لافتاً إلى أن «دبي للاستثمار» ركزت على إعادة تقييم كلفة عملياتها، والاستثمار في تطوير المصانع، وتعزيز المعرفة التكنولوجية وإنشاء أصول استراتيجية أضافت قيمة كبيرة لقطاع تبريد المناطق في دولة الإمارات. وأعرب عن تفاؤله بأن هذا القطاع سينمو أكثر من خلال الشراكة مع «أكتيس».



صفقة تاريخية

من جهته، وصف الشريك المُمثل لـ«أكتيس»، أدريان موكالوف، الصفقة مع «دبي للاستثمار» بـ«التاريخية»، لدعم أحد اللاعبين الرائدين في قطاع تبريد المناطق.

وأضاف: «نتطلع إلى شراكة طويلة الأمد، وسندعم (إيميكول) لتقديم خدمات عالية الجودة وخدمة المتعاملين بشكل متواصل»، لافتاً إلى أن «أكتيس» ترى فرصة كبيرة لشركة «إيميكول» في أن تصبح رائدة إقليمية في مجال التبريد المستدام للمناطق والخدمات ذات الصلة بهذه الصناعة.



توسعات «إيميكول»

وتوسعت «إيميكول» على مدى سنوات، لتصل إلى أكثر من 2200 مبنى في جميع أنحاء الإمارات تتوزع على أكثر من ثماني قطاعات متنوعة مثل الإسكان والتجزئة والمباني التجارية، والفنادق، والمدارس، والجامعات، والمستشفيات، والشقق الفندقية، والمجمعات السكنية للموظفين في دولة الإمارات.



وتقدم «إيميكول» خدمات تبريد المناطق لمجمع دبي للاستثمار، «موتور سيتي»، «سبورتس سيتي»، «أبتاون مردف»، «بلازو فيرساتشي»، «داماك هيلز»، «مردف هيلز»، السوق الليلي في جزر ديرة، محطات مترو دبي - خط إكسبو، ومركز المؤتمرات والمعارض في موقع «إكسبو».

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