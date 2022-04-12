«إكسبو 2020 دبي» يرفع إشغال فنادق دبي إلى مستويات قياسية

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت مؤسسة «إس تي آر»المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية، أن فنادق دبي سجلت خلال الأسابيع الأخيرة من «إكسبو 2020 دبي» أفضل معدل إشغال شهري لها منذ عام 2007 بلغت نسبته 91.7%.

وأضافت المؤسسة المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية، أنه وعلى غرار النسختين الماضيتين لـ«إكسبو شنغهاي 2010»، و«إكسبو ميلان 2015»، فقد أثبت الحدث الضخم دوره في رفع معدلات الإشغال الفندقي في دبي إلى أعلى مستوياتها، لافتة إلى أن فنادق دبي لم تسجل مستويات إشغال بحدود 90% خلال مارس، منذ عام 2007، عندما كانت تبلغ الطاقة الاستيعابية للغرف في السوق أقل، عند 90 ألف غرفة تقريباً.

وأفادت البيانات أنه وإضافة إلى معدل الإشغال القياسي، فقد بلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية في دبي خلال مارس 891 درهماً، وهو ثاني أعلى مستوى له خلال فترة جائحة «كوفيد-19»، بعد شهر ديسمبر 2021 الذي بلغ المتوسط خلاله 948 درهماً للغرفة، في ما بلغ في المقابل العائد على سعر الغرفة المتاحة أعلى مستوى له منذ مارس 2015 ليصل إلى 817 درهماً للغرفة.

وأوضحت المؤسسة أنه بالنظر إلى تحليل بيانات الإشغال اليومي، فقد سجلت فنادق دبي معدل إشغال يومياً أعلى من 90% على مدار 25 يوماً خلال مارس، وبلغ الإشغال اليومي ذروته في 24 مارس بوصوله إلى 96%.

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