زوّار دبي.. 2.19 مليون سائح و6.3 ملايين ليلة مبيت خلال يناير وفبراير

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أظهرت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن الإمارة استقبلت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 2.19 مليون سائح دولي، مقابل نحو 810 آلاف سائح في الفترة ذاتها من عام 2021، بنسبة نمو جاوزت 170%، فيما وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى 6.30 ملايين ليلة مبيت، بنمو نسبته 40%.

وبحسب بيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد بلغ عدد الغرف الفندقية في نهاية فبراير الماضي 139 ألفاً و69 غرفة فندقية ضمن 763 منشأة فندقية، فيما ارتفعت فترة إقامة النزلاء خلال يناير وفبراير 2022 إلى 5.3 ليالٍ فندقية، مقابل 4.3 ليال في الفترة المقابلة من 2021.

عدد السياح

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن الإمارة استقبلت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 2.19 مليون سائح دولي مقابل نحو 810 آلاف سائح في الفترة ذاتها من عام 2021 بنسبة نمو جاوزت 170%.

زوّار دوليون

وأوضحت البيانات أن السعودية جاءت في مقدمة الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي خلال يناير وفبراير 2022، مسجلة أكثر من 194 ألف سائح، تلتها الهند بنحو 174 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوّار من المملكة المتحدة نحو 167 ألف زائر، ومن روسيا 137 ألف زائر.

بدورها، حلّت عُمان في المركز الخامس مسجلة نحو 98 ألف زائر، تلتها فرنسا بنحو 92 ألف زائر، ثم الولايات المتحدة بنحو 78 ألف زائر، فيما سجلت ألمانيا 77 ألف زائر، مقابل نحو 66 ألف زائر من باكستان و53 ألف زائر من مصر.

الغرف الفندقية

وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية فبراير الماضي 139 ألفاً و69 غرفة فندقية ضمن 763 منشأة فندقية، مقابل 129 ألفاً و20 غرفة ضمن 712 منشأة في نهاية فبراير 2021.

وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي 78% مقابل 65% في الفترة ذاتها من العام الماضي.

حصص الفنادق

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة 47 ألفاً و483 غرف فندقية ضمن 144 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة أربع نجوم بنسبة 29%، مسجلة 40 ألفاً و595 غرفة فندقية ضمن 183 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة واحدة على نحو 18% من إجمالي حجم السوق الفندقية، بسعة بلغت 25 ألفاً و414 غرفة فندقية ضمن 245 منشأة فندقية.

الليالي الفندقية

أظهرت البيانات ارتفاع فترة إقامة النزلاء خلال يناير وفبراير 2022 إلى 5.3 ليالٍ فندقية، مقابل 4.3 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2021، فيما وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى 6.30 ملايين ليلة مبيت، مقابل 4.81 ملايين ليلة في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو نسبته نحو 40%.

وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 623 درهماً مقابل 390 درهماً في يناير وفبراير 2021، ليسجل متوسط العائد من الغرفة المتوافرة نحو 483 درهماً مقابل 254 درهماً في الفترة ذاتها من عام 2021.

7.28 ملايين زائر في 2021

استقبلت دبي خلال العام الماضي 7.28 ملايين زائر دولي، بزيادة قدرها 32%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.

ووفقاً لبيانات صادرة من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، فقد بلغ عدد زوّار دبي في الربع الأخير من عام 2021 أكثر من 3.4 ملايين زائر، ما شكّل 74% من إجمالي عدد الزوّار الدوليين للفترة ذاتها من عام 2019، وبالتالي أثر إيجاباً في أداء قطاع الفنادق، ليتجاوز مستويات ما قبل الأزمة الصحية العالمية التي تسببت بها جائحة «كوفيد-19».

السياح من أوروبا في المركز الأول

حلّت أوروبا الغربية في المركز الأول من حيث مصدر الزوّار إلى دبي، بحسب المنطقة الجغرافية، بعد أن استحوذت على 27% من إجمالي عدد الزوّار، تلتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 16%، ثم روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بنسبة 15%.

وبلغت حصة كل من جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 13%، فيما سجلت الأميركيتان 7%، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 4% وإفريقيا 4%، وأسترالاسيا (أستراليا، نيوزيلندا، بابوا غينيا الجديدة، والجزر المجاورة) 1%.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news