«ديوا» تزيد عدد أسهم الاكتتاب إلى 8.5 مليارات سهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وبعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، أنها مارست حقّها في زيادة عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في طرحها العام الأولي، من 3.250 مليارات سهم عادي، إلى 8.5 مليارات سهم عادي، ما يعني أن نسبة الأسهم التي ستتاح للتداول بعد الإدراج، ستمثل 17% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الهيئة، مع احتفاظ حكومة دبي بملكية 83% من رأسمالها.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن قرار زيادة حجم الطرح، يأتي استجابةً للطلب القوي من المستثمرين، وتغطية الاكتتاب من شرائح المكتتبين كافة.

شريحة المستثمرين

وكشفت هيئة كهرباء ومياه دبي، أنها حصلت على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، لزيادة عدد الأسهم المتاحة لشريحة المستثمرين المؤهلين (بما يشمل المستثمرين الاستراتيجيين الجُدد) من 5.9% (أي ما يصل إلى 2.925 مليار سهم)، إلى ما يصل إلى 16.4% من رأسمال الشركة (أي ما يصل إلى 8.175 مليارات سهم).

نسبة الطرح

وباستثناء المستثمرين الاستراتيجيين الجدد، الذين سيخضعون لفترة «حظر بيع» لأسهمهم تراوح بين 180 و365 يوماً، فإن نسبة الطرح من إجمالي رأسمال الشركة (بما يشمل النسبة التي اكتتب بها المستثمرون الأساسيون، كما أُعلِن سابقاً)، ترتفع من 6.5% إلى 10%، في وقت لن يطرأ فيه تغيير على عدد الأسهم المتاحة للشريحتين الأولى والثالثة، والمخصصة للمكتتبين من الأفراد وموظفي الهيئة المؤهلين.

قيمة ممتازة

ووفقاً لـ«ديوا»، فقد تم تحديد الزيادة في حجم الطرح من قبل حكومة دبي، بصفتها المساهم البائع، بعد قرار هيئة كهرباء ومياه دبي تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 2.25 و2.48 درهم للسهم الواحد في 24 مارس 2022، ما يوفر للمستثمرين قيمة ممتازة، تعكس ثقة حكومة دبي الراسخة بقدرة الهيئة على تحقيق النمو المستدام على المدى البعيد.

ويؤكد القرار أيضاً حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على دعم تداولات السهم في السوق بعد الإدراج، كأولوية بالنسبة لها.

فترة الاكتتاب

وأكدت هيئة كهرباء ومياه دبي أنه لن يطرأ أي تغيير على فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي للهيئة، والتي تستمر حتى 2 إبريل 2022، لاكتتاب الأفراد في دولة الإمارات، وحتى 5 إبريل للمستثمرين المؤهلين المحليين والدوليين.

ومن المتوقع اكتمال إدراج أسهم «كهرباء ومياه دبي»، وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 12 إبريل 2022، أو في حدود ذلك التاريخ.

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