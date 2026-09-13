«ديوا» تعيد تدوير 118.9 ألف عبوة ألمنيوم وبلاستيك في 6 أشهر

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) مواصلة ترسيخ ثقافة الاستدامة بين موظفيها، وتشجيعهم على تبنّي الممارسات المسؤولة بيئياً داخل بيئة العمل وخارجها. وأفادت الهيئة بأنه خلال النصف الأول من عام 2026، أعاد موظفو الهيئة تدوير 118 ألفاً و967 عبوة بلاستيكية وعلبة ألمنيوم، باستخدام آلات إعادة التدوير الذكية التي توفرها الهيئة في عدد من مبانيها، وترتبط بتطبيق المكتب الذكي الخاص بالموظفين، حيث يحصل الموظف على نقاط مقابل كل عملية إعادة تدوير، ما يؤهله للمشاركة في سحوبات شهرية والفوز بجوائز قيّمة.

وأوضحت أنه ومنذ إطلاق المبادرة وتركيب آلات التدوير الذكية في أكتوبر 2022 حتى نهاية النصف الأول من عام 2026، أعاد موظفو الهيئة تدوير أكثر من 1.41 مليون عبوة بلاستيكية وعلبة ألمنيوم، ما أسهم في تحويل أكثر من 19.83 طناً من النفايات بعيداً عن المكبات.

ولفتت الهيئة إلى أن المبادرة تنسجم مع استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2021-2041، التي تهدف إلى تعزيز الابتكار في إدارة النفايات وإعادة تدويرها وتحويلها إلى طاقة، وتطوير حلول عملية ومستدامة للتحديات البيئية. كما تدعم المبادرة استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي للاقتصاد الدائري، التي ترتكز على خمسة مبادئ رئيسة: التصميم الدائري واستخدام المواد القابلة لإعادة التدوير، وتحسين إدارة الأصول، والحفاظ على القيمة والمعالجة في نهاية دورة حياة المنتج، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمياه، وتفعيل الشراكات الدائرية.

كما تسلط الضوء على دور مختلف أطراف سلسلة القيمة في الهيئة، بما يشمل المستخدم الذكي، والمشتريات الدائرية، وإشراك الموردين في تحقيق أهداف الاستدامة.

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي حققت نسبة 92.33% في مؤشر ثقافة الاستدامة لعام 2025، والذي يقيس مستوى وعي الموظفين بمفاهيم الاستدامة وتطبيقها في حياتهم اليومية.