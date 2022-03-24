«اللولو»: تخفيضات على 15 ألف سلعة خلال رمضان

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

أعلنت «مجموعة اللولو العالمية»، طرح تخفيضات بمناسبة شهر رمضان المبارك، تشمل 15 ألف سلعة، بنسب تخفيضات تراوح بين 30 و50%.

سلع متنوعة

وقال مدير الاتصال المؤسسي في «مجموعة اللولو العالمية»، ناندا كومار، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن التخفيضات التي بدأت المجموعة طرحها في فروعها، تشمل سلعاً غذائية أساسية وغير أساسية، إضافة إلى سلع استهلاكية يرتفع الطلب عليها خلال شهر رمضان، مثل: الأجهزة الكهربائية والمنزلية، والهواتف، وأجهزة التلفاز، والملابس، والهدايا، مؤكداً أن التخفيضات ستكون متنوعة وتشمل سلعاً مختلفة لتلبية احتياجات المستهلكين.

السلة الرمضانية

وأضاف أن المجموعة بدأت كذلك في طرح السلة الرمضانية، بسعرين: الأول 99 درهماً، والثاني 149 درهماً، لافتاً إلى أن السلة تتضمن عدداً من السلع الأساسية.

وشدد كومار على أن شهر رمضان لن يشهد أي نقص في أي سلعة، لافتاً إلى أنها تمكنت خلال الشهرين الماضيين من تكوين مخزون سلعي قوي استعداداً لشهر رمضان.

وأكد كذلك أن شهر رمضان لن يشهد ارتفاعاً في سعر أي سلعة، لاسيما في ضوء المخزون السلعي المتوافر، لافتاً إلى أن رمضان عادة ما يشهد «تجميداً» لمستويات الأسعار بهدف التخفيف على المستهلكين.

سلامة المستهلكين

وقال كومار إن المجموعة حريصة بجانب توفير السلع، ووجود تخفيضات كبيرة، على ضمان سلامة المستهلكين، وعدم وجود ازدحام أو أي تجمعات في عمليات التسوق، على الرغم مع ارتفاع الطلب وزيادة المشتريات في شهر رمضان، مقارنة ببقية أشهر العام، مؤكداً تطبيق كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة جائحة «كوفيد-19».

وأشار إلى اتفاق «اللولو» مع مجموعة «تحقيق أمنية» الإماراتية، لفتح باب التبرع بمبلغ درهمين على الأقل عند الشراء من فروع «اللولو»، تخصص للمساعدة على تحقيق أمنيات الأطفال الذي يعانون ظروفاً مرضية صعبة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news