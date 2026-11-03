«دي بي ورلد» تطلق خطاً ملاحياً جديداً بين الصين وإفريقيا

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» إطلاق خدمة شحن بحري أسبوعية جديدة باسم «تشاينا إفريكا لينك»، لربط موانئ رئيسة في الصين بأسواق شرق إفريقيا وجنوبها، على أن يبدأ تشغيلها أواخر نوفمبر 2026.

وتتولى وحدة حلول الشحن التابعة للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تشغيل الخدمة، التي تستهدف توفير خيارات إضافية للشحن، وتعزيز حركة البضائع بين الشرق الأقصى والأسواق الإفريقية، وستشمل الخدمة ثمانية موانئ ضمن مسارها الملاحي، تبدأ من شنغهاي ونينغبو ونانشا في الصين، مروراً بميناء كلانغ في ماليزيا، ثم دار السلام في تنزانيا ومابوتو في موزمبيق، وسنغافورة، قبل العودة إلى شنغهاي.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية للخدمات البحرية في مجموعة موانئ دبي العالمية، غانيش راج، إن «احتياجات المتعاملين في قطاع التجارة لم تعد تقتصر على السعة الاستيعابية للشحن، بل تشمل أيضاً موثوقية خطوط الربط وتعدد الخيارات والمرونة في التعامل مع تغير أنماط التجارة».

وأضاف أن الخدمة الجديدة تعزز الربط البحري بين الصين وإفريقيا، وتوفر خيارات إضافية للشركات لنقل البضائع عبر شبكة الموانئ المرتبطة بالخط.

وستدعم الخدمة نقل سلع متنوعة من الصين إلى الأسواق الإفريقية، تشمل الآلات والأجهزة الإلكترونية ومواد البناء ومكونات السيارات، إلى جانب نقل صادرات إفريقية، من بينها المنتجات الزراعية والمعادن وسلع أخرى.