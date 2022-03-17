تصرفات عقارات دبي تسجل 4.3 مليارات درهم خلال يوم

المصدر: دبي ــ وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم، أكثر من 4.3 مليارات درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 301 مبايعة بقيمة 741.28 مليون درهم، منها 68 مبايعة لأراض بقيمة 173.43 مليون درهم، و233 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 567.85 مليون درهم.



مبايعات الأراضي

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 11 مليون درهم في منطقة «جبل علي الأولى»، تليها مبايعتان بقيمة 10 ملايبن درهم لكل منهما في منطقة «المركاض».

وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 48 مبايعة بقيمة 97 مليون درهم، تلتها منطقة «جبل علي الأولى» بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة 21 مليون درهم، وثالثة في «اليفرة 2» بتسجيلها خمس مبايعات بقيمة خمسة ملايبن درهم.



مبايعات الشقق والفلل

وجاءت مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة «النهدة الثانية» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2»، وأخيراً مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا».

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم، تلتها منطقة «المركاض» بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم، وثالثة في «برج خليفة» بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم.



الرهون والهبات

وسجلت الرهون قيمة قدرها 3.46 مليارات درهم، منها 15 رهناً لأراض بقيمة 3.07 مليارات درهم، و 68 رهناً لفلل وشقق بقيمة 387.54 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «المركاض» بقيمة ملياري درهم، وأخرى في منطقة «مجمع دبي للإستثمار الأول» بقيمة 315 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 193.85 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «البرشاء الأولى» بقيمة 102 مليون درهم، وأخرى في منطقة «نخلة جميرا» بقيمة 33 مليون درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news