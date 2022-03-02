«فلاي دبي» تطلق أول خدمة مباشرة إلى «العُلا» السعودية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أطلقت «شركة فلاي دبي»، اليوم، أولى رحلاتها إلى مدينة «العُلا» السعودية، لتكون بذلك أول ناقلة إماراتية توفر رحلات مباشرة من دبي إلى هذه المدينة.

وشغلت الناقلة رحلتها الافتتاحية بطائرة «بوينغ 737 ماكس» التي تأتي بتصميم يوفر مرونة وموثوقية وكفاءة عالية ضمن الطائرات ذات الممر الواحد، إذ توفر 10 مقاعد مسطحة على درجة «الأعمال»، و156 مقعداً في الدرجة السياحية، في ما سيتم تشغيل الرحلات التجارية للناقلة باستخدام طائرة «737 الجيل الجديد».

وستنطلق رحلات «فلاي دبي» إلى مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في «العُلا»، بواقع رحلتين في الأسبوع، يومي الأربعاء والسبت، انطلاقاً من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي.

وتعد العُلا إحدى عجائب العالم غير المكتشفة، وهي موطن «الحجر» الذي يعد أول موقع للتراث العالمي لـ«يونسكو» في السعودية.

وقد تم افتتاح هذا الموقع أمام الزوار للمرة الأولى في عام 2020، ويمكن للسياح الآن استكشاف المواقع التاريخية والأثرية الغنية في هذه المنطقة، من خلال رحلة عبر متحف مفتوح للمقابر النبطية المحفوظة في الحِجر، وتلال الحجر الرملي، والمساكن التاريخية والآثار، سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان، والتي تحمل تاريخاً يمتد لأكثر من 200 ألف عام من التاريخ غير المستكشف إلى حد كبير.



يشار إلى أن «فلاي دبي» استأنفت في فبراير الماضي رحلاتها إلى مدينة ينبع الساحلية، لترفع وجهاتها في السعودية إلى ست وجهات هي: الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، إضافة إلى العُلا، وينبع.

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