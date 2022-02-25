"آبل" تفتح متجرها الرابع بالإمارات في الغاليريا

المصدر: أبوظبي - وام

اطلع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة "مبادلة" للاستثمار معالي خلدون المبارك، على مجموعة العروض الواسعة التي يتيحها متجر "آبل" الجديد الذي افتتح أبوابه مساء اليوم في الغاليريا .

ويُعد متجر "آبل" الجديد في الغاليريا، جزيرة الماريه، رابع متجر للشركة يتم افتتاحه في دولة الإمارات، والذي سيعزز سمعة جزيرة الماريه كوجهة رائدة للحياة العصرية والأعمال تتميز بمركزها المالي الدولي الحائز على الجوائز، وبمتاجر التجزئة وخدمات الضيافة والرفاهية الفاخرة التي تعزز مكانتها كوجهة مثالية للعمل والعيش والتسوق والمرح على مستوى المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الامارات في شركة "مبادلة" للاستثمار مصبح الكعبي، إننا نرحب بافتتاح متجر آبل الجديد في جزيرة الماريه، والذي سيعزز قيمة العروض العالمية في هذه الجزيرة التي تجاوزت التوقعات بالفعل، كوجهة رائدة للحياة العصرية والأعمال، من خلال نموها الهائل على مدار العقد الماضي.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة الماريه للتجزئة ديفيد روبنسون، إننا ملتزمون بتوفير بيئة إيجابية ونشطة للزائرين، ونتطلع إلى الترحيب بالمتاجر والعروض الإضافية في كل من الغاليريا وجزيرة الماريه، كما أننا متحمسون للترحيب بالمتجر لعلامة "آبل" التكنولوجية العالمية..

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