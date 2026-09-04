رئيس الدولة يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد بحضور منصور بن زايد

تسلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعتمدين لدى الدولة، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

ورحّب سموه بالسفراء الجدد، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وبلدانهم، مؤكداً أن الجهات المعنية في الدولة ستوفر كل الدعم اللازم لهم، بما يسهم في تيسير مهامهم، وتمكينهم من أداء أعمالهم ومسؤولياتهم بنجاح، وقد تسلّم صاحب السمو رئيس الدولة أوراق اعتماد كل من سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية، عبدالله ولد كبد، وسفير جمهورية أوزبكستان، أوميد شادييف، وسفير جمهورية كوريا، لي وان إيك، وسفير منغوليا، أناند أمغالان، وسفير جمهورية المالديف، طارق إبراهيم، وسفير جزر المارشال، كاتلينو كيجينر، وسفير جمهورية هاييتي، فرانسوا غيوم الثاني، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، الدكتور توبياس تونكل، وسفير جمهورية الغابون، غي رودريغ ديكايي، وسفير مملكة الدنمارك، سورن جاكوبسن، وسفير مملكة بلجيكا، ريك فان دروغنبروك، وسفير جمهورية ليتوانيا، إرنيستاس ميتسكوس، وسفير المملكة الهولندية، إيميل فريدريك دي بونت، وسفير جمهورية النمسا، بيرند ألكسندر بايرل، وسفير إيرلندا، فيرغال ميثين، وسفيرة الجمهورية الفرنسية، ماري أودوار، وسفيرة المملكة المتحدة، جيرالدين ماري مكافرتي، وسفيرة جمهورية سلوفينيا، سابينا ستادلر.

ونقل السفراء الجدد إلى صاحب السمو رئيس الدولة تحيات قادة دولهم، وأمنياتهم لدولة الإمارات، قيادةً وشعباً، دوام التقدم والازدهار.

حضر المراسم كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، والشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، نائب وزير دولة، وعدد من المسؤولين.