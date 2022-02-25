متعاملون يقبلون على بيع السبائك والعملات الذهبية

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

واصلت أسعار الذهب، أمس، ارتفاعاتها للأسبوع الثالث على التوالي، مسجلة زيادات راوحت قيمتها بين خمسة وستة دراهم للغرام، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة، ليصل إجمالي زيادات غرام الذهب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إلى 17 درهماً.

وقال مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن الأسواق شهدت إقبالاً من متعاملين على بيع السبائك والعملات الذهبية، للاستفادة من استمرار أسعار الذهب عند معدلات مرتفعة، لافتين إلى أن الإقبال تركز في الأوزان الصغيرة والمتوسطة.

أسعار الذهب

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 235.75 درهماً، بارتفاعات قيمتها ستة دراهم، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً 221.5 درهماً، بزيادة تبلغ ستة دراهم. بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 211.5 درهماً بارتفاع بلغ 5.5 دراهم، وسعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 181.25 درهماً، بزيادة قدرها خمسة دراهم.

السبائك والعملات

وقال مدير «شركة ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن استمرار أسعار الذهب عند حدود مرتفعة، رغم التذبذبات السعرية التي دارت في حدود متقاربة، أسهم في إقبال لافت من قبل متعاملين على بيع ما في حوزتهم من سبائك وعملات ذهبية إلى المتاجر، للاستفادة من فروق الأسعار المرتفعة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن معظم عمليات البيع تركّز في القطع ذات الأوزان الصغيرة والمتوسطة، مع احتفاظ المتعاملين بالقطع ذات الأوزان الكبيرة، في ظل توقعات بعودة الأسعار إلى الارتفاع بنسب جديدة، بضغط من الأحداث السياسية العالمية التي ترفع بدورها الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

من جهته، قال مدير «محل بازلت للمجوهرات»، علي اليافعي، إن النشاط السائد في معظم منافذ بيع تجارة المشغولات والذهب يتركز في الفترة الأخيرة على شراء السبائك والعملات الذهبية التي يقبل بعض المتعاملين على بيعها.

وأضاف: «من المنتظر أن يرتفع الإقبال على بيع السبائك للمتاجر خلال الفترة المقبلة، في ظل توقعات تقارير دولية باستمرار أسعار الذهب عند معدلات مرتفعة، مع زيادة الطلب العالمي عليه كملاذ آمن في ظل التوترات السياسية الأخيرة».

أما مدير «محل ماشوم للمجوهرات»، راج باهي، فرأى أن الأسواق يمكن أن تتجه بشكل أكبر إلى نشاط بيع المتعاملين للسبائك والعملات خلال الأيام المقبلة، مدعومة بتوقعات قوية باستمرار الأسعار عند معدلات مرتفعة.

ولفت إلى أن المشغولات الذهبية تشهد حالياً طلباً محدوداً، فيما يتجه المتعاملون حالياً لبيع السبائك من القطع الصغيرة والمتوسطة. معظم عمليات البيع تركّز في القطع ذات الأوزان الصغيرة والمتوسطة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news