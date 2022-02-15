أسعار المبيت في فنادق أبوظبي إلى أعلى مستوى خلال عامين

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

كشف مركز الإحصاء في أبوظبي، أن أسعار المبيت في فنادق الإمارة سجلت في نوفمبر 2021 أعلى مستوى لها خلال عامين، لتعود للارتفاع إلى مستويات أعلى مما سجلته قبل جائحة «كوفيد-19»، مدعومة بارتفاع كبير في الطلب، انعكس على مستويات الإشغال العالية التي شهدتها، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة فاقت 100% مقارنة بإيرادات نوفمبر 2020.

وذكر المركز في تقرير أصدره بعنوان: «الرقم القياسي لأسعار المبيت في الفنادق نوفمبر 2021»، أن الرقم القياسي في نوفمبر 2021 بلغ 116.3 نقطة، مسجلاً المستوى الأعلى خلال عامين، إذ راوح الرقم القياسي بين 58.5 نقطة و102 نقطة خلال عامين.

وأوضح التقرير أن أسعار المبيت في فنادق الإمارة سجلت ارتفاعاً بنسبة 32.4% خلال نوفمبر 2021 مقارنة بأكتوبر السابق عليه، إذ ارتفعت من 88.3 نقطة إلى 116.9 نقطة لجميع الفنادق، في حين ارتفعت أسعار الشقق الفندقية بنسبة 25.7% خلال الفترة نفسها.

وارتفعت إيرادات المبيت في جميع المنشآت الفندقية بالإمارة بنسبة فاقت 100% خلال نوفمبر 2021 مقارنة بإيرادات نوفمبر 2020، شاملة جميع فئات الفنادق من فئة نجمة واحدة إلى فئة خمس نجوم، بينما ارتفعت إيرادات المبيت في الشقق الفندقية بنسبة فاقت 40.3% خلال الفترة نفسها شاملة الشقق الفندقية الممتازة، والفاخرة، والعادية.

وأكد التقرير أن أبوظبي تُعد من المناطق الجاذبة سياحياً على مستوى الشرق الأوسط، نظراً لما وصلت إليه من تطور عمراني وخدماتي في قطاع السياحة، مشيراً إلى أن المنشآت الفندقية تعتبر العمود الفقري لقطاع السياحة، كما أن أسعار الخدمات التي تقدمها هذه المنشآت الفندقية من أهم عوامل الجذب السياحي.

وكانت مؤسسة «إس تي آر» العالمية المتخصصة في الأبحاث والدراسات والاستشارات الفندقية، أكدت أن الفنادق في أبوظبي سجلت خلال نوفمبر 2021 أعلى معدل إشغال شهري منذ بدء جائحة «كوفيد-19».

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