1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 1.6 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس، تسجيل 340 مبايعة، بقيمة 836.66 مليون درهم، منها 76 مبايعة للأراضي بقيمة 345.38 مليون درهم، و264 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 491.28 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 30 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في المنطقة نفسها، تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 132 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم، وتلتها اليفرة 2 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة وادي الصفا 3 كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة، وتلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة معيصم الأولى.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم، وتلتها البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 663.37 مليون درهم منها 15 رهناً لأراضٍ بقيمة 158.89 مليون درهم، و78 رهناً لفلل وشقق بقيمة 504.48 ملايين درهم، وكان أهمها بمنطقة المرقبات بقيمة 131 مليون درهم، وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 119 مليون درهم. أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 47 هبة بقيمة 136.25 مليون درهم.

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