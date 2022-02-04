الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة لأعلى مستوى في 4 أسابيع

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، بأن مبيعات المشغولات الذهبية الجديدة تحسنت أخيراً بشكل تدريجي وبنسب متباينة، مسجلة أعلى مستوى في أربعة أسابيع.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن تحسن المبيعات مدعوم بنمو الطلب من الأفواج السياحية والمقيمين في ظل حدود سعرية مناسبة، لافتين إلى أن الأسواق شهدت معدلات إقبال متباينة لسائحين ومتعاملين من جنسيات إفريقية.

بدوره، قال مدير محل «دهكن للمجوهرات»، أشوك بويت، إن «الأيام الأخيرة شهدت تحسن الطلب على شراء المشغولات الذهبية الجديدة ومن الممكن أن تعد الأفضل مقارنة بالأربعة أسابيع السابقة».

وأضاف أن «التحسن يعود إلى استمرار أسعار الذهب عند معدلات مناسبة مقارنة بالأسبوعين السابقين، إضافة لتحسن الطلب من السائحين والمقيمين، فيما شهدت الأسواق معدلات إقبال من متعاملين وزائرين من جنسيات إفريقية»، لافتاً إلى أن «المشغولات التي استحوذت على النسب الأكبر من الطلب، من عيار 21 قيراطاً».

من جهته، قال مدير محل «ماشوم للذهب والمجوهرات»، راج باهي، إن «تحسن الطلب على مبيعات المشغولات الجديدة يعد الأفضل منذ نحو أربعة أسابيع، وذلك مع استقرار الأسعار عند معدلات مناسبة، إضافة لتوجه بعض المتعاملين للشراء تخوفاً من عودة الأسعار للارتفاع خلال الفترات المقبلة».

وأوضح أن «نمو الطلب من الأفواج السياحية، من الأمور الداعمة لنمو المبيعات والتي من المتوقع أن تشهد تحسناً بمعدلات أكبر خلال الفترات المقبلة لاسيما في حال استقرار الأسعار أو تسجيلها للمزيد من التراجع»، لافتاً إلى أن «الأسواق شهدت إقبالاً من متعاملين من جنسيات إفريقية».

واعتبر مدير محل «مجوهرات بغداد»، رواد ضياء السعودي، أن «التحسن في الطلب على المشغولات الجديدة يأتي بشكل تدريجي وبنسب متباينة ويعد الأفضل منذ نحو أربعة أسابيع، ويرجع ذلك لنمو الطلب من الأفواج السياحية والاستقرار النسبي للأسعار عند معدلات مناسبة للشراء».

وأضاف أن «النسب الأكبر من المبيعات تركزت في المشغولات المصنعة من عياري 18 و21 قيراطاً».

إلى ذلك، ارتفعت أسعار الذهب، بنهاية الأسبوع الماضي بين درهم ودرهم ونصف الدرهم للغرام من مختلف العيارات مقارنة بأسعار الأسبوع السابق. وبلغ سعر الغرام من عيار 24 قيراطاً 218.5 درهماً، بانخفاض 1.5 درهم، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 205.5 دراهم، بتراجع 1.25 درهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 196.25 درهماً، بانخفاض درهم واحد، كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 168.25 درهماً، بتراجع درهم واحد.

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