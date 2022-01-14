دبي تشهد افتتاح 58 مشروعاً فندقياً تضم 18.5 ألف غرفة خلال 2022

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أفادت مؤسسة «توب هوتيل» المتخصصة في بيانات المشروعات الفندقية الجديدة، بأن إحصاءات قاعدة بياناتها (TOPHOTELPROJECTS) الخاصة بالمشروعات الفندقية الجديدة، أظهرت أن عدد المشروعات الفندقية «قيد الإنشاء» في دبي، وصل إلى 118 مشروعاً جديداً يتوقع أن تدخل السوق الفندقية حتى عام 2025، بطاقة إجمالية تبلغ 35 ألفاً و450 غرف فندقية.

مشروعات متوقعة

وذكرت المؤسسة أن من المقرر استكمال نحو نصف مشروعات التطوير المخطط لها في الإمارة خلال العام الجاري، لافتة إلى أن بياناتها تشير إلى أن 58 مشروعاً تضم في الإجمال 18 ألفاً و543 غرفة جديدة، ستكون جاهزة قبل نهاية عام 2022، بينما يتوقع أن يتبعها 32 مشروعاً آخر تضم 9345 غرفة فندقية في عام 2023.

وأوضحت المؤسسة أنه بالنظر إلى المستقبل، فإن من المقرر أيضاً إطلاق سبعة مشروعات بطاقة تبلغ 1761 غرفة فندقية في عام 2024، إضافة إلى 21 فندقاً بطاقة 5801 غرفة فندقية من المتوقع افتتاحها في عام 2025 وما بعده.

فنادق فاخرة

وأكدت «توب هوتيل» أن لدبي بالفعل عدداً كبيراً من المشروعات الفندقية من فئة خمس نجوم «قيد التنفيذ»، تزيد على تلك المصنفة ضمن فئة أربع نجوم، مشيرة إلى أن هذا أمر نادر جداً في الأسواق الأخرى حول العالم.

وأوضحت أن هناك 68 مشروعاً فندقياً فاخراً تضم في الإجمال 21 ألفاً و576 غرفة فندقية في دبي، مقارنة بـ50 مشروعاً فقط تضم 13 ألفاً و874 غرفة للمنشآت الفندقية من فئة أربع نجوم.

وذكرت المؤسسة أن نحو 20% من إجمالي المشروعات الفندقية قيد الإنشاء، ضمن مختلف الفئات، هي في المرحلة النهائية أي قبل الافتتاح، مقابل 54% مشروعات لاتزال قيد الإنشاء والتنفيذ حالياً، مقابل مشروعات أخرى في مرحلة التخطيط والتخطيط الأولي.

فنادق جديدة

وبحسب بيانات مجمعة، فقد شهدت السوق الفندقية في دبي، افتتاح 10 فنادق جديدة في غضون ثلاثة أشهر، خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر وديسمبر من عام 2020 في ظل جائحة فيروس كورونا «كوفيدـ19»، في ما وصل إجمالي عدد الغرف الفندقية في هذه المنشآت التي توزّعت في مختلف المناطق إلى 3278 غرفة فندقية.

وشهدت دبي افتتاح 30 فندقاً في عام 2021، بطاقة تبلغ 9000 غرفة فندقية جديدة ضمن مختلف الفئات خلال العام الماضي، وذلك ضمن التوسّعات التي أجرتها مختلف العلامات الفندقية لافتتاح منشآت لها مع استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي».

تصنيفات النجوم

يشار إلى أن عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية نوفمبر 2021، بلغ 136 ألفاً و30 غرفة فندقية، ضمن 743 منشأة فندقية، استحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بعد أن بلغ عددها 46 ألفاً و91 غرفة فندقية ضمن 139 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة أربع نجوم بنسبة 29%، مسجلة 39 ألفاً و737 غرفة فندقية ضمن 178 منشأة.

بدورها، استحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة واحدة على نحو 18% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بسعة بلغت 25 ألفاً و25 غرفة فندقية ضمن 238 منشأة فندقية.

الشقق الفندقية

وصل عدد منشآت الشقق الفندقية المتوسطة والفاخرة إلى 188 منشأة، تضم 25 ألفاً و177 شقة، مع استحواذ الشقق الفندقية على نسبة 19% من إجمالي الطاقة الفندقية في دبي.

• 118 مشروعاً فندقياً «قيد الإنشاء» يتوقع أن تدخل السوق حتى عام 2025.

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