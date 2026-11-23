كشفت بلدية دبي عن حزمة من المشاريع التطويرية في «العوير 1» و«العوير 2»، تتضمن إنشاء 34 حديقة جديدة تنفذ على أربع مراحل، خلال الفترة من 2027 إلى 2030، إلى جانب ثلاثة مشاريع لتطوير البنية التحتية لخدمة شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، تستهدف استكمال التغطية بنسبة 100%، وخدمة 10 آلاف و297 قطعة أرض سكنية على مساحة إجمالية تبلغ 67.01 كيلومتراً مربعاً، بحلول عام 2030 في «العوير 1»، وعام 2032 في «العوير 2»، كما تشمل الحزمة ثلاثة مشاريع للري الآلي وتنسيق المواقع، تستهدف مناطق إسكان المواطنين والطرق الداخلية في العوير ووادي العمردي، لتعزيز كفاءة البنية التحتية، بما يسهم في توفير بيئة حضرية متكاملة تلبي احتياجات الأهالي.

وأوضحت البلدية، خلال لقاء نظمته مع أهالي المنطقة للاستماع إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم بشأن تطوير الخدمات والمرافق، أن مشروعات الصرف الصحي تتضمن مشروعين في «العوير 1» يستهدفان خدمة 9490 قطعة أرض على مساحة 39.87 كيلومتراً، ومشروعاً في «العوير 2» لخدمة 807 قطع أراضٍ على مساحة 27.14 كيلومتراً مربعاً، وصولاً إلى تغطية مستقبلية كاملة في المنطقتين، وتضم مشروعات الري الآلي وتنسيق المواقع مشروعاً لمناطق إسكان المواطنين في العوير وآخر في وادي العمردي، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومن المقرر تنفيذهما خلال عام 2027، إلى جانب مشروع لتطوير الري وتنسيق المواقع في الطرق الداخلية بالعوير (1 و2) خلال عام 2029.

وتفصيلاً، نظمت بلدية دبي لقاءً ضمن مجلس الخوانيج والعوير، استعرضت خلاله مؤسسة المرافق العامة وإدارة مشاريع الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها عدداً من المشروعات التطويرية في المنطقة، شملت الحدائق والمرافق الترفيهية، وشبكات الري وتنسيق المواقع، ومشروعات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، ضمن خطط تطوير المرافق العامة والبنية التحتية في العوير.

حدائق جديدة

وأظهرت البيانات التي عرضتها البلدية خلال اللقاء أن إجمالي الحدائق المستهدفة في منطقتَي «العوير 1» و«العوير 2» يبلغ 34 حديقة، تشمل حديقة العوير الكبرى، التي لاتزال قيد التصميم، ومن المقرر افتتاحها في الربع الأول من عام 2029، إضافة إلى 33 حديقة مستقبلية، وتتوزع الحدائق المستقبلية على أربع مراحل، تضم المرحلة الأولى حديقة واحدة، ضمن خطة التنفيذ لعام 2027، ومن المقرر افتتاحها في الربع الأول من عام 2029، فيما تضم المرحلة الثانية 13 حديقة، ضمن خطة التنفيذ لعام 2028، على أن يكون افتتاحها في الربع الأول من عام 2030.

وتشمل المرحلة الثالثة 13 حديقة، ضمن خطة التنفيذ لعام 2029، وموعد افتتاحها في الربع الأول من عام 2031، بينما تضم المرحلة الرابعة ست حدائق، ضمن خطة التنفيذ لعام 2030، ومن المقرر افتتاحها في الربع الأول من عام 2032.

وبذلك تتوزع الحدائق المستقبلية البالغ عددها 33 حديقة، بواقع حديقة واحدة في المرحلة الأولى، و13 حديقة في المرحلة الثانية، و13 حديقة في المرحلة الثالثة، وست حدائق في المرحلة الرابعة، ليصل إجماليها إلى 33 حديقة، تضاف إليها حديقة العوير الكبرى، ليبلغ الإجمالي المستهدف 34 حديقة.

تطوير البنية التحتية

وفي ما يتعلق بالرؤية الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية، أظهرت البيانات أن الخطة في منطقة العوير الأولى تتضمن تنفيذ مشروعين لخدمة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وتبلغ التغطية الحالية للخدمات 53.4%، وتشمل 5072 أرضاً سكنية مخدومة، على مساحة تبلغ 16.14 كيلومتراً مربعاً.

وتستهدف الخطة المستقبلية رفع تلك النسبة في العوير الأولى إلى 100%، وزيادة عدد الأراضي السكنية المخدومة مستقبلاً إلى 9490 أرضاً، على مساحة تبلغ 39.87 كيلومتراً مربعاً، مع تحديد عام 2030 موعداً مخططاً لاكتمال المشروعين.

أما في العوير الثانية، فتتضمن الخطة مشروعاً واحداً لخدمة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، يستهدف تغطية 807 أراضٍ سكنية، على مساحة تبلغ 27.14 كيلومتراً مربعاً، بنسبة تغطية مستقبلية تصل إلى 100%، وحددت البلدية عام 2032 موعداً مخططاً لاكتمال المشروع.

وبذلك يبلغ إجمالي مشروعات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار الواردة في العرض ثلاثة مشروعات، بواقع مشروعين في العوير الأولى، ومشروع واحد في العوير الثانية، مع استهداف تحقيق تغطية مستقبلية كاملة للأراضي السكنية في المنطقتين.

مشروعات الري

وفي قطاع الري وتنسيق المواقع، استعرضت البلدية مشروع «IR224» الخاص بأنظمة الري الآلي وتنسيق المناظر الطبيعية لشارع العوير، موضحة أنه تمت إحالة المشروع لتنفيذ أعمال التجميل وإنشاء شبكات الري ومحطة ضخ لشارع العوير والتقاطع مع شارع الشيخ محمد بن زايد، حيث تم البدء في أعمال التنفيذ بتاريخ 25 يونيو 2026، وتغطي أعمال المشروع نحو ستة كيلومترات على طرفي شارع العوير، والتقاطع مع شارع الشيخ محمد بن زايد، بما يشمل أعمال تجميل وتطوير شبكات الري في هذه المواقع.

كما استعرضت مشروع «IR231» لتجميل وتطوير نظام الري لشارع الشيخ زايد بن حمدان، ضمن المرحلة الأولى، ويشمل كلاً من شارع عمان وشارع العوير وشارع الشيخ زايد بن حمدان، وتغطي الأعمال نحو 4.5 كيلومترات على جانبي شارع العوير، وأربعة كيلومترات على جانبي شارع الشيخ زايد بن حمدان، بما في ذلك مسار الدراجات الهوائية المحاذي لحديقة مشرف.

مشروعات مستقبلية

وتضمنت قائمة المشروعات المستقبلية ثلاثة مشروعات لأنظمة الري الآلي وتنسيق المواقع لمشروع إسكان المواطنين في العوير، تشمل مشروع «IR319» بالتنسيق مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والمقرر تنفيذه خلال عام 2027.

ومشروع «2-IR329» لأنظمة الري الآلي وتنسيق المواقع للطرق الداخلية في العوير الأولى والثانية، والمقرر تنفيذه خلال عام 2029، بما يدعم تطوير البنية التحتية وتحسين المشهد الحضري في المناطق السكنية، إضافة إلى مشروع «IR317» لأنظمة الري الآلي وتنسيق المواقع لمشروع إسكان المواطنين في وادي العمردي، والمقرر تنفيذه خلال عام 2027.

تسهيلات البناء

وسلّطت مؤسسة تنظيم وترخيص المباني الضوء على حزمة مبادراتها الداعمة للمواطنين المقبلين على البناء عبر منصة وتطبيق «البناء في دبي» (Build in Dubai)، أبرزها كتيب نماذج الفلل السكنية الخاصة الذي يضم 18 نموذجاً معمارياً متنوعاً (ثلاثة نماذج لطابق أرضي، و10 نماذج لطابقين أرضي وأول، وخمسة نماذج لطابق أرضي وطابقين) بمساحات بنائية تراوح بين 322 و975 متراً مربعاً، إضافة إلى «نظام تقييم الاستشاريين والمقاولين 2025» الذي يتيح للملاك الاطلاع على تصنيف الشركات الفعالة بناءً على المعايير الفنية ورأي المالك.

كما استعرضت المؤسسة «برنامج خبراء إدارة المشاريع» بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، الذي يستهدف تأهيل 500 مواطن خلال خمس سنوات ممن أتموا بناء مساكنهم الخاصة ولا يملكون رخصاً تجارية في قطاع البناء، لمنحهم تراخيص مزاولة عبر نظام (DEQ)، وتمكينهم من الإشراف باحترافية على المشاريع السكنية.

مبادرات ذكية

عرضت مؤسسة البيئة والصحة والسلامة مشاريعها الرامية لتعزيز الصحة العامة والاستدامة، وفي مقدمتها محطات «إحسان» الذكية لإطعام القطط السائبة بانتظام مقابل إعادة تدوير العبوات البلاستيكية، ومشروع «مجمع الخدمات البيطرية الجديد» كأول مجمع مرجعي أكاديمي يوظف الذكاء الاصطناعي، ويضم مراكز إيواء وعيادات متنقلة في مرحلته الأولى ومستشفى أكاديمياً ومختبرات ومركزاً للتحكم بالأوبئة في مرحلته الثانية، فضلاً عن «مأوى الرفق بالحيوان» المتكامل في منطقة ورسان لتعزيز التبني المسؤول، كما شملت المبادرات إطلاق دليل إرشادي لتنظيم اشتراطات السلامة الكهربائية والصحية لبرادات مياه الشرب وثلاجات السبيل في الأحياء، ومواصلة مبادرة «مياه آمنة لمجتمع صحي»، بالتنسيق مع هيئة تنمية المجتمع، لفحص وتطهير خزانات المياه في منازل كبار المواطنين وأصحاب الهمم، التي شملت 92 منزلاً على مستوى الإمارة، إلى جانب استمرار الحملات الرقابية والتوعوية على المؤسسات الغذائية.