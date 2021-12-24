«موسم الأعياد» يحفز الإقبال على شراء هدايا المشغولات الذهبية

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع الماضي بين 1.75 و2.25 درهم للغرام من مختلف العيارات مقارنة بأسعارها في نهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأشار مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن الأسواق شهدت أخيراً نمواً بنسب متباينة من المتعاملين لشراء هدايا من المشغولات الذهبية وذلك في إطار الاستعداد لاحتفالات «موسم الأعياد» والذي يشمل مناسبات «الكريسماس» أو «يوم الميلاد»، إضافة لاحتفالات رأس السنة الميلادية، لافتين إلى أن الإقبال على شراء الهدايا بدأ بشكل تدريجي أخيراً لكنه من المتوقع أن يسجل معدلات نمو مرتفعة خلال الأسبوع الجاري.

مؤشرات المبيعات

وتفصيلاً، قال مدير محل «ماشوم للمجوهرات»، راج باهي، إنه «على الرغم من الارتفاعات الأخيرة في أسعار الذهب، إلا أنها لم تكن مؤثرة في مؤشرات المبيعات والتي شهدت حركة نمو تدريجية، مع بدء إقبال عدد من المتعاملين لشراء هدايا المشغولات الذهبية في إطار احتفالات (موسم الأعياد)، والذي يشمل مناسبات (الكريسماس) أو (يوم الميلاد)، إضافة لاحتفالات رأس السنة الميلادية».

وأضاف أن «حركة النمو في الطلب من المتوقع أن تنمو بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة، لاسيما مع احتفالات (الكريسماس) والتي يحرص عدد من المتعاملين من جنسيات مختلفة على شراء هدايا خلالها، سواء من المشغولات أو المجوهرات».

بدوره، أشار مدير محل «فاماس للمجوهرات»، تاغي هدايت، إلى أن «الأسواق شهدت مؤشرات تحسن محدودة أخيراً، مع بدء الإقبال على شراء الهدايا لمناسبات (الكريسماس)، فيما تشهد المتاجر انتعاشاً متنامياً حالياً ومن المتوقع أن يستمر خلال الأسبوع المقبل، لاسيما وأن عدداً كبيراً من المتعاملين، يدمج عمليات شراء الهدايا للكريسماس والسنة الميلادية، وهو ما ستشهده الأسواق خلال الأيام المقبلة، حيث ستواكب مناسبة (الكريسماس)، (رأس السنة الميلادية)».

هدايا المشغولات

وأوضح أن «عمليات الشراء لهدايا المشغولات لم تقتصر فقط على المقيمين من مختلف الجنسيات وإنما شملت عدداً من السائحين الذي يقضون عطلتهم في الدولة بشكل مواكب لموسم الأعياد».

من جهته، قال مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إن «الإقبال على شراء هدايا (الكريسماس) أو (يوم الميلاد)، كان من المؤشرات الفاعلة في تحريك مبيعات المشغولات الذهبية أخيراً في الأسواق، إضافة إلى زخم نشاط الأفواج السياحية في الدولة خلال الفترة الحالية»، لافتاً إلى أن «نشاط الأسواق شمل شراء هدايا المجوهرات والمشغولات الذهبية لاسيما من عياري 18 و21 قيراطاً».

وأشار إلى أن «هناك عدد من المتعاملين يفضلون الشراء قبل (الكريسماس)، فيما يفضل البعض الشراء عقب (المناسبة)، وهو ما يدعم استمرار نمو المبيعات بنسب أكبر خلال الفترات المقبلة لاسيما مع احتفالات بداية العام الميلادي الجديد»، مبيناً أن «مبيعات العملات الذهبية شهدت أخيراً اقبالاً محدوداً، مع تفضيل متعاملين من جنسيات آسيوية شراءها كهدايا تصلح لاستخدامات الزينة والادخار».

أسعار الذهب

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 219 درهماً، بارتفاع قيمته 2.25 درهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 205.5 دراهم، بزيادة درهمين، ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 196.25 درهماً، بارتفاع درهمين، كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 168.25 درهماً، بزيادة 1.75 درهم.

• الإقبال على شراء الهدايا من المتوقع أن يسجل معدلات نمو مرتفعة خلال الأسبوع الجاري.



• نشاط الأسواق شمل شراء هدايا المجوهرات والمشغولات الذهبية، من عياري 18 و21 قيراطاً.

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