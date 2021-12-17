تجار: عروض «دبي للتسوَق» وإقبال السيّاح يحفزان على شراء المشغولات الذهبية

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

انخفضت أسعار الذهب، بنهاية الأسبوع الماضي، بقيمة راوحت بين 1.25 و1.5 درهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وأفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، بأن الأسواق سجلت، أخيراً، معدلات تحسن ونمو في الطلب على شراء المشغولات الجديدة وذلك بدعم من انخفاضات سعرية سجلها الذهب أخيراً، إضافة إلى تحوط عدد من المتعاملين من توقعات بارتفاع الأسعار مستقبلاً بالشراء حالياً لمستلزمات الهدايا والأعراس، لافتين إلى أن استمرار عروض مهرجان دبي للتسوق، وزخم الإقبال السياحي، كان لهما تأثيرات إيجابية في تحسّن المبيعات.

بدورهم، قال متعاملون إنهم فضلوا شراء بعض القطع من المشغولات حالياً كهدايا في إطار الاستفادة من تراجع أسعار الذهب، وتخوفاً من حدوث ارتفاعات مقبلة كبيرة وفقاً للتوقعات التي تتردد بالأسواق.

المشغولات الذهبية

وتفصيلاً، قال المتعامل، أحمد حسام، إنه «اشترى هدايا من المشغولات الذهبية، حالياً، لمناسبات أسرية، وذلك لكون الأسعار الحالية تعد محفزة على الشراء، خصوصاً مع طرح عدد من المتاجر عروض تخفيضات تواكب مهرجان دبي للتسوق».

وأضاف المتعامل، مازن يوسف، أن «توقعات ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، حفزته على شراء مشغولات للهدايا بمناسبة عقد قرانه، إضافة إلى أن العروض المطروحة على أسعار بعض المجوهرات في دبي، وعروض السحوبات على المشتريات، خلال مهرجان دبي للتسوق كانت من العوامل المحفزة على الشراء».

وأشارت المتعاملة، مريم خالد، إلى أن «الفترة الحالية محفزة على شراء المشغولات وذلك لأسباب تتعلق باستمرار انخفاض الأسعار، إضافة إلى توقعات الأسعار خلال الفترة المقبلة، وعروض بمتاجر للمشغولات للتخفيضات والقيمة المضافة، سواء في أسواق دبي بسبب مهرجان التسوق أو في عدد من المتاجر بأسواق الشارقة لتنشيط المبيعات».

بدوره، قال مدير المبيعات في محل «مجوهرات عنان»، عبدالعزيز الخطيب، إن «الأسواق شهدت أخيراً معدلات تحسن ونمو في الطلب على مبيعات المشغولات، وذلك بسبب عوامل عدة تتعلق بانخفاض الأسعار، وتوجه بعض المتعاملين للشراء تخوفاً من عودة الأسعار للارتفاع بنسب أكبر خلال الفترة المقبلة، إضافة لزخم نشاط الأفواج السياحية، الذي انعكس بشكل إيجابي على دعم حركة المبيعات بشكل لافت».

ارتفاع الأسعار

واعتبر مدير المبيعات في محل «دي دايموند للمجوهرات»، ديليب سوني، أن «توجه عدد كبير من المتعاملين للشراء خلال الفترة الحالية، وبشكل متنامٍ في الأسواق يرجع لنظام التحوط والتخوف من ارتفاع الأسعار، وفقاً لما يتردد بالأسواق، إضافة إلى تسجيل أسعار الذهب معدلات تراجع أضافية، مع كونها في الأساس كانت عند معدلات منخفضة»، لافتاً إلى أن «العروض المطروحة لدى عدد من المتاجر حالياً، والمواكبة لمهرجان دبي للتسوق، سواء المتعلقة بتخفيضات على أسعار المجوهرات أو سحوبات على هدايا ذهبية للمشترين، كانت من العوامل التي دعمت نمو الطلب في الأسواق».

وأشار مدير المبيعات في محل «مجوهرات الصراف»، عبدالله محمد التهامي، إلى أن «تسجيل أسعار الذهب لانخفاضات إضافية، أخيراً، وتحوط بعض المتعاملين من ارتفاعات متوقعة في الأسعار، إضافة للتسهيلات أو التخفيضات التي تتيحها بعض المتاجر، سواء على عروض رسوم المصنعية أو تنزيلات بالمجوهرات، من العوامل التي دعمت نمو الطلب بشكل لافت في الأسواق أخيراً».

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 216.75 درهماً، بانخفاض 1.5 درهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً 203.5 دراهم، بتراجع 1.25 درهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 194.25 درهماً، بانخفاض 1.25 درهم. كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 166.5 درهماً، بتراجع 1.25 درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news