134.4 ألف غرفة فندقية في دبي بنهاية أكتوبر

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

وصل عدد الغرف الفندقية في دبي حتى شهر أكتوبر الماضي إلى 134.47 ألف غرفة من مختلف الفئات، ضمن 736 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية. واستحوذت الفنادق من فئة 5 نجوم على 34% من إجمالي عدد الغرف بـ45.77 ألف غرفة ضمن 137 فندقاً.

ووصل عدد الفنادق من فئة 4 نجوم إلى 174 فندقاً تضم 38.8 ألف غرفة فندقية، بينما وصل عدد الفنادق من فئة نجمة إلى 3 نجوم 239 فندقاً تضم نحو 24.1 ألف غرفة فندقية، وذلك بجانب الشقق الفندقية.

وعلى صعيد المناطق، أظهرت البيانات أن منطقة أوروبا الغربية استحوذت على 20% من إجمالي عدد الزوار القادمين إلى دبي، ثم منطقة دول جنوب آسيا التي استحوذت على 19% من إجمالي زوار الإمارة، في حين بلغت حصة منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة 16%، وشكل الزوار من منطقة الشرق الأوسط نحو 14% من إجمالي زوار الإمارة، و11% من زوار دبي من مجلس التعاون الخليجي، و9% من إفريقيا، و7% من الأميركتين، و4% من دول شمال آسيا.

وكشفت البيانات أن متوسط إشغال الغرف من فئة 5 نجوم وصل إلى 57%، في حين ارتفع إشغال الفنادق من فئة 4 نجوم ليصل إلى 63%، بينما وصل متوسط إشغال الغرف الفندقية من فئة نجمة إلى 3 نجوم 66%.

وحافظت الهند على صدارة الأسواق المصدرة لزوار دبي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، بنحو 667 ألف زائر، كما جاءت روسيا في المركز الثاني بنحو 311 ألف زائر، وحلت السعودية في المركز الثالث 271 ألف زائر، وحلت المملكة المتحدة في المركز الرابع بنحو 235 ألف زائر خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر الماضي، ثم الولايات المتحدة بـ203 آلاف زائر، تليها فرنسا بـ98 ألف زائر.

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