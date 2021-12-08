723 مليون درهم حجم التداولات في سوق دبي المالي

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

أغلق مؤشر سوق دبي المالي، أمس، مرتفعاً بنحو 1%، مغلقاً عند 3193 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 723 مليون درهم.

وشهدت جلست، أمس، ارتفاع أسهم 17 شركة من أصل 32 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم 13 شركة، وبقيت شركتين على ثبات.

وأغلق سهم «سوق دبي المالي» مرتفعا بنسبة 0.7% عند 2.75 درهم، وبتداولات قاربت 55 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 0.6% عند 0.353 درهم، وبتداولات قاربت 85 مليون سهم.

وارتفع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 2.5% عند 4.92 دراهم، وبتداولات تجاوزت 32 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 1.5% عند 5.33 دراهم، وبتداولات قاربت 14 مليون سهم.

وكان أكثر الأسهم تداولاً، هو سهم «ديار للتطوير»، الذي انخفض بنسبة 1.2% عند 0.498 درهم، وبتداولات تجاوزت 101 مليون سهم.

كما عكس مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية اتجاهه بعد أربع جلسات متواصلة من الارتفاع، وأغلق على تراجع بنسبة 0.2%، عند مستوى 8983 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 2.3 مليار درهم.

وارتفعت أسهم 24 شركة من أصل 55 شركة تم تداولها، أمس، بينما انخفضت أسهم 23 شركة، وبقيت ثماني شركات على ثبات.

وأغلق سهم «اتصالات» عند سعره السابق 36.50 درهماً، وبتداولات تجاوزت 13 مليون سهم، بينما انخفض سهم «ملتيبلاي» بنسبة 3.3% عند 2.050 درهم، وبتداولات تجاوزت 68 مليون سهم.

وارتفع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.2% عند 20.40 درهماً، وبتداولات قاربت 17 مليون سهم.

من جانبه، قال المحلل المالي، جمال عجاج، إن «سوق دبي يعكس حالة الزخم الاقتصادي الكبيرة التي تتمتع بها دولة الإمارات ككل، ودبي على وجه الخصوص، لاستضافتها العديد من المؤتمرات والأحداث الاقتصادية»، متوقعاً استمرار ارتفاع معدلات السيولة خلال بقية الجلسات، ما يدعم ارتفاع مؤشرات الأسواق المحلية، ويزيد من احتمالية اتجاه الأسهم في كل من سوق دبي المالي، وأبوظبي للأوراق المالية نحو مزيد من تحقيق المكاسب.

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