9.5 مليارات درهم استثمارات «ميرال» في أبوظبي خلال 10 سنوات

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»، محمد الزعابي، بأن (الشركة) طوّرت وافتتحت منذ تأسيسها، قبل 10 سنوات، مشروعات بقيمة 9.5 مليارات درهم في أبوظبي، من ضمنها مشروعات تم افتتاحها بنهاية عام 2020 وخلال عام 2021 بقيمة 4.5 مليارات درهم.

وقال الزعابي، في تصريحات صحافية، بمناسبة افتتاح الواجهة البحرية في مشروع «ياس باي»، إن «الواجهة البحرية تعدّ الجزء الأخير من مشروع (ياس باي)، الذي طورته الشركة باستثمارات بلغت أربعة مليارات درهم، ويعدّ مشروعاً سياحياً متكاملاً، يتكون من فندق (هيلتون) و(اتحاد أرينا)، ويستهدف إضافة تجارب جديدة لجزيرة ياس، وأن تناسب مرافقه جميع أفراد العائلة».

ونوّه الزعابي إلى أنه تم حتى الآن افتتاح 13 مطعماً في الواجهة البحرية، وستتم زيادتها إلى 15 مطعماً بنهاية العام الجاري، ثم إلى 20 مطعماً بحلول منتصف العام المقبل، مشيراً إلى أن المطاعم تمثل مختلف مناطق العالم، لتناسب الزوار من مختلف الجنسيات.

وبيّن أنه تم بيع بعض الأراضي في «ياس باي» لمستثمرين لبناء شقق سكنية، كما تضم «ياس باي» كذلك المنطقة الإبداعية، وهي متاحة للسكن والعمل والترفيه، مشيراً إلى أنه توجد سيارات كهربائية لنقل الزوّار بين الواجهة البحرية و«اتحاد أرينا» وفندق «هيلتون»، إضافة إلى توافر 3000 موقف للسيارات.

وأكد الزعابي أن مرحلة التعافي تسير بشكل سريع باتجاه العودة إلى مستويات ما قبل جائحة «كورونا»، حيث سجلنا نتائج إيجابية في عدد زوار الجزيرة، خلال شهر نوفمبر الماضي، ومن المنتظر استمرار الزيادة في عدد الزوار، تزامناً مع سباق «فورمولا1»، والفعاليات الأخرى في الجزيرة. وأشار إلى أنه من المتوقع العودة إلى مستويات الطلب التي كانت سائدة خلال عام 2019، بنهاية العام المقبل.

• 13 مطعماً تم افتتاحها في الواجهة البحرية بمشروع «ياس باي».

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