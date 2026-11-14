استنفار في كاليفورنيا مع اقتراب سلسلة عواصف وأمواج تصل إلى 9 أمتار

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية من اندفاع أمواج قوية نحو الشواطئ وتجاوزها الحواجز البحرية في ولاية كاليفورنيا التي تستعد لسلسلة من العواصف المصحوبة بأمطار غزيرة وأمواج عاتية، يُتوقع أن يصل ارتفاعها إلى نحو تسعة أمتار قبالة سواحل سان فرانسيسكو ومنطقة بيغ سور، وسط تحذيرات من غمر المناطق الساحلية المنخفضة بالمياه.

وقالت السلطات إن الأمواج العاتية قد تؤدي إلى غمر المنشآت القريبة، داعيةً إلى تجنب النزول إلى المياه والابتعاد عن الأرصفة والموانئ والمناطق الصخرية.

وتأتي هذه التحذيرات بعد أن تسببت أمواج ناجمة عن عاصفة مدارية خلال الأسابيع الماضية في أضرار بمدينة لونغ بيتش، شملت تدمير أجزاء من الواجهة البحرية وغمر حي سكني وإلحاق أضرار بمنازل باتت مهددة بالانهيار.