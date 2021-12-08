«إس تي آر»: ربحية فنادق دبي تتجاوز مستويات 2019

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أفادت مؤسسة «إس تي آر» المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية، بأن السوق الفندقية في دبي، حققت مستويات أداء قوية خلال أكتوبر الماضي، بعد أن جاوز معدل الربحية المسجلة في فنادق الإمارة مستويات أكتوبر من العام 2019.

وذكرت المؤسسة في تقرير حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منه، أن إجمالي الربح التشغيلي التقديري لكل غرفة متاحة في دبي خلال أكتوبر 2021، سجل نمواً كبيراً بنسبة بلغت نحو 159% مقارنة بمستويات الشهر ذاته من العام 2019.

وأوضحت أن متوسط الربح التشغيلي التقديري لكل غرفة متاحة في دبي، وصل إلى 178 دولاراً (نحو 653 درهماً) خلال أكتوبر، مدعوماً بارتفاع مستويات الطلب مع استضافة فعاليات معرض «إكسبو 2020»، إلى جانب البطولات الرياضية التي شهدتها الإمارة في أكتوبر.

وأضافت المؤسسة، أن الإيرادات لكل غرفة متاحة، بلغت بدورها 316 دولاراً (نحو 1160 درهماً) خلال أكتوبر، حيث سجلت السوق الفندقية في دبي أعلى أسعار للغرف الفندقية على أساس شهري منذ عام 2018.

وكانت المؤسسة، ذكرت في تقريرها الشهري أخيراً، أن مستويات كل من متوسط سعر الغرفة الفندقية، والعائد على الغرفة المتاحة في دبي، الأعلى منذ يناير 2018 وفبراير 2018، على التوالي، في حين كان مستوى الإشغال الأعلى منذ يناير 2020.

وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي، نهاية سبتمبر الماضي، 132 ألفاً و868 غرفة فندقية، ضمن 726 منشأة فندقية، وفقاً لبيانات رسمية صادرة أخيراً.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بعد أن بلغ عددها 45 ألفاً و776 غرفة فندقية ضمن 137 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة أربع نجوم بنسبة 28%، مسجلة 37 ألفاً و473 غرفة فندقية ضمن 168 منشأة.

واستحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة واحدة على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بسعة بلغت 24 ألفاً و990 غرفة فندقية ضمن 236 منشأة فندقية.

ووصل عدد منشآت الشقق الفندقية المتوسطة والفاخرة إلى 185 منشأة، تضم 24 ألفاً و629 شقة، مع استحواذ الشقق الفندقية على نسبة 18% من إجمالي الطاقة الفندقية في دبي.

• إيرادات كل غرفة فندقية متاحة في دبي بلغت 1160 درهماً في أكتوبر الماضي.

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