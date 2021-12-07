"إس تي آر": ربحية فنادق دبي تتجاوز مستويات 2019

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت مؤسسة "إس تي آر" المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية، بأن السوق الفندقية في دبي، حققت مستويات أداء قوية خلال أكتوبر الماضي بعد أن جاوز معدل الربحية المسجلة في فنادق الإمارة مستويات أكتوبر من العام 2019.

وذكرت المؤسسة في تقرير حصلت "الإمارات اليوم"، على نسخة منه، أن إجمالي الربح التشغيلي التقديري لكل غرفة متاحة في دبي خلال أكتوبر 2021، سجل نمواً كبيراً بنسبة بلغت نحو 159% مقارنة بمستويات الشهر ذاته من العام 2019.

وأوضحت أن متوسط الربح التشغيلي التقديري لكل غرفة متاحة في دبي، وصل إلى 178 دولاراً (نحو 653 درهماً) خلال أكتوبر مدعوماً بارتفاع مستويات الطلب مع استضافة فعاليات معرض "إكسبو 2020"، إلى جانب البطولات الرياضية التي شهدتها الإمارة في أكتوبر.

وأضافت المؤسسة، أن الإيرادات لكل غرفة متاحة، بلغ بدوره 316 دولاراً (نحو 1160 درهماً) خلال أكتوبر، حيث سجلت السوق الفندقية في دبي أعلى أسعار للغرف الفندقية على أساس شهري منذ عام 2018.

وكانت المؤسسة، ذكرت في تقريرها الشهري أخيراً، أن مستويات كل من متوسط سعر الغرفة الفندقية، والعائد على الغرفة المتاحة في دبي، الأعلى منذ يناير 2018 وفبراير 2018، على التوالي، في حين كان مستوى الإشغال الأعلى منذ يناير 2020.

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