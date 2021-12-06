869 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، أكثر من 869 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 262 مبايعة بقيمة 663.76 مليون درهم، منها 21 مبايعة لأراضٍ بقيمة 86.14 مليون درهم و241 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 577.63 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 201.65 مليون درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل ست هبات بقيمة 4.01 ملايين درهم.

وأفادت «أراضي دبي» في بيان، بأن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تلتها مبايعتان في منطقة الحبية الرابعة، الأولى بقيمة سبعة ملايين درهم، والثانية بستة ملايين درهم.

وتصدرت «جبل علي الأولى»، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ست مبايعات بقيمة 17 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها أربع مبايعات بقيمة 21 مليون درهم، وثالثة في «وادي الصفا 5» بتسجيلها مبايعتين بقيمة ستة ملايين درهم.

أمّا في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة أم سقيم الثالثة كأهم المبايعات، تلتها مبايعتان في منطقة جميرا الثانية، قيمة كل منهما 25 مليون درهم.

وتصدرت «المركاض»، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم، وثالثة في «وادي الصفا 5» بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم.

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