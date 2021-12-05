تجار: نمو الطلب على مشغولات ذهبية بزخارف وألوان تحتفي بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، بأن الأسواق شهدت أخيراً، نمواً لافتاً في الطلب على شراء مشغولات ذهبية، بزخارف وألوان تحتفي بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، وذلك بدعم من طرح شركات عدة للمشغولات لمنتجات مختلفة تتضمن ألواناً أو رموزاً تتناسب مع الاحتفاء بتلك المناسبة، لافتين إلى أن الانخفاضات السعرية للذهب أخيراً، دعمت نمو الطلب.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن شركات المشغولات طرحت كميات من المنتجات، أكبر من الأعوام الماضية، للاحتفاء بتلك المناسبة، وذلك لمواكبة اليوبيل الذهبي لتأسيس الدولة، موضحين أن معدلات الإقبال على منتجات الهدايا تذكارية شملت مواطنين وسائحين، خصوصاً مع تباين الأحجام المطروحة لتلك المشغولات.

وسجلت أسعار الذهب أخيراً، انخفاضات راوحت قيمتها بين 2 و2.25 درهم للغرام من مختلف العيارات، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

نمو الطلب

وتفصيلاً، قال مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إن «الأسواق شهدت أخيراً نمواً في الطلب على المشغولات خلال عطلة عيد الاتحاد الخمسين»، لافتاً إلى أن «المتاجر سجلت معدلات إقبال ملحوظة على مشغولات، طرحت بزخارف تحتفي بعيد الاتحاد الخمسين واليوبيل الذهبي للدولة، سواء التي تتضمن ألواناً لعلم الدولة أو رموزاً تعبّر عن الاحتفاء بالمناسبة، كرقم 50 أو أحرف اسم الدولة باللغة الإنجليزية على مشغولات مختلفة».

وأضاف أن «نمو النشاط على تلك المشغولات، لم يقتصر على المواطنين فقط، وإنما شمل بعض عمليات الشراء من السائحين الذين أقبلوا على الشراء كهدايا تذكارية، وخصوصاً من المنتجات صغيرة الحجم».

زخارف ونقوش

من جهته، أوضح مدير «مجوهرات الأيام»، جاليش صقر، أن «نمو الطلب على المشغولات، وخصوصاً من المنتجات التي تحتوي على زخارف ونقوش تحتفي بعيد الاتحاد الخمسين للدولة، يأتي بدعم من تراجع الأسعار، إضافة إلى عمليات الطرح بكميات كبيرة من الشركات المصنعة والموردة لمشغولات تحتفي بهذه المناسبة، عبر زخارف ونقوش مختلفة، وذلك مع مواكبة المناسبة لاحتفالات الدولة باليوبيل الذهبي، وهو ما جعل عمليات الطرح لتلك النوعية من المنتجات، أكبر وأكثر تنوعاً مقارنة بالمناسبة المماثلة خلال الأعوام الماضية».

وأشار إلى أن «الأسواق شهدت بشكل عام، حالة من الانتعاش في الطلب على المشغولات، شملت نمو المبيعات للأفواج السياحية والتي شملت مشغولات عادية مع المنتجات المطروحة بمناسبة الاحتفاء بعيد الاتحاد الخمسين».

طول العطلة

وقال مدير محل «ماشوم للمجوهرات»، راج باهي، إن «طول عطلة عيد الاتحاد الخمسين، انعكست بشكل إيجابي على مبيعات المشغولات في الأسواق، والتي شهدت حالة من الرواج في الطلب على مبيعات المشغولات بشكل عام، خصوصاً على المنتجات التي طرحت للاحتفاء بهذه المناسبة، والتي طرحتها الشركات بالأسواق خلال العام الجاري، بشكل أكبر وأكثر توسعاً وتنوعاً مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك مع كون المناسبة خلال العام الجاري، تختلف عن الأعوام السابقة».

وأضاف أن «مبيعات الأفواج السياحية شهدت معدلات نشاط كبير أخيراً، خلال فترة العطلة»، لافتاً إلى أن «معظم مبيعات المشغولات تركزت في عياري 18 و21 قيراطاً».

• شركات للمشغولات رفعت حجم المنتجات المطروحة للاحتفاء باليوبيل الذهبي لتأسيس الدولة.

أسعار الذهب

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 214.5 درهماً بنهاية الأسبوع الماضي، بانخفاض 2.25 درهم، مقارنة بالأسبوع السابق له، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 201.5 درهم، بتراجع بلغ 2.25درهم. ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 192.25 درهماً، بانخفاض بلغ درهمين. بينما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 164.75 درهماً، بتراجع بلغ 2.25 درهم.

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