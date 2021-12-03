«أبوظبي المجتمعية» تطلق متجراً إلكترونياً يعتمد على المبادئ التعاونية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت تعاونية أبوظبي المجتمعية عن إطلاق مشروعها الأول، المتمثل في متجر التعاونية الإلكتروني، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والذي يعتمد بالكامل على المبادئ التعاونية، ويهدف إلى تقديم خدمات مجتمعية.

وأوضحت «أبوظبي المُجتمعية» في بيان، أن المتجر سيكون متاحاً لأعضاء التعاونية خلال المرحلة الأولى، على أن يفتح أمام الجمهور خلال مرحلة مقبلة، موضحة أن التسجيل في التعاونية سيكون من دون رسوم لمدة 30 يوماً ابتداءً من أمس (2 ديسمبر)، عبر زيارة الموقع: (abudhabicc.ae).

وأضافت أن المتجر الذي يأتي إطلاقه بالتزامن مع عيد الاتحاد الخمسين، يمكن الوصول إليه من خلال التطبيقات الرقمية، مبينة أن المتجر الجديد يقوم على مبادئ تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتتمثل في تمكين المساهمين الأعضاء من الحصول على عوائد مشترياتهم الخاصة من المتجر، بينما تستخدم العوائد المتبقية في تعزيز دور التعاونية الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز مركزها المالي من الاحتياطي القانوني، كما تُسهم بنسبة معينة في الدعم الاجتماعي من خلال مشروعات عدة أخرى، سيتم الإعلان عنها قريباً. ووفقاً للبيان، ينطلق المتجر بـ100 ألف منتج في مرحلته الأولى، فيما سيعمل بشكل متواصل على زيادة عددها، وتوسيع خيارات المستهلكين من أجل الوصول إلى مليون منتج نهاية عام 2022، كما سيقدم لعملائه منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، تسهم في ترسيخ قيم الاستهلاك الإيجابي ذي البعد التنموي. وأكد رئيس مجلس إدارة «تعاونية أبوظبي المجتمعية»، علي آل سلوم، سعي التعاونية إلى ابتكار الأفكار النابعة من وحي المصلحة المجتمعية والإنسانية، بحيث تكون عملية التسوق الإلكتروني عبر منصتها مراعية للمصالح الرئيسة التي يقوم عليها المجتمع، وداعمة لاحتياجات الأعضاء في ظل التحديات المعاصرة. وقال آل سلوم، إن «المتجر الإلكتروني الجديد، الذي سيكون متاحاً على كل المنصات الرقمية، سيعيد صياغة مفهوم التسوق الإلكتروني عبر آليتين، ترتكزان على التنافسية في الأسعار، والفرادة في الفكرة، حيث عملنا على دمج المستهلك في صلب المشروع الاستثماري، ليكون شريكاً ومساهماً في تطوير وارتقاء المتجر»، مضيفاً: «سنعمل على متابعة حركة الاستهلاك والطلبات على المتجر وتقييم رغبات المستهلكين».

منتجات متوافرة

تشمل المنتجات التي يوفرها المتجر الجديد، الإلكترونيات، والأزياء، والإكسسوارات، وتجهيزات البيوت والمكاتب، والكتب، إضافة إلى الأغذية، والمستحضرات الصحية، واحتياجات الأطفال، فضلاً عن خيارات أخرى متنوعة تلبي رغبات المستهلكين، مثل تجهيزات السفر والتخييم والرحلات والرياضة والمناسبات، وغيرها.

• احتساب نسبة من العوائد للأعضاء بحسب مشترياتهم من المتجر الإلكتروني.

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