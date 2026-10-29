توريد 6 أطنان من المنتجات العضوية إلى «تعاونية الاتحاد» يومياً

أكدت تعاونية الاتحاد مواصلة جهودها لتطوير قطاع المنتجات العضوية وتوسيع تشكيلة الأصناف المتاحة، من خلال توفير 33 فئة متنوعة من الخضراوات والفواكه والمنتجات الأخرى، والتعامل مع 20 مزرعة عضوية، إلى جانب استقبال نحو ستة أطنان من المنتجات العضوية يومياً، وتعزيز التعاون مع المزارعين والموردين المحليين والدوليين.

وقال الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، محمد الهاشمي، إن التعاونية تضع تطوير تشكيلة المنتجات العضوية وتحسين أساليب عرضها ضمن أولوياتها، بما يسهم في تسهيل تجربة التسوق وتمكين المتسوقين من التعرف إلى المنتجات واختيارها بسهولة، مؤكداً حرص التعاونية على دعم المزارع المحلية وتعزيز الشراكات مع الموردين، بما يضمن تنوع الأصناف وتوافرها وفق متطلبات الجودة والأسعار التنافسية.

وأشار إلى أن الطلب على المنتجات العضوية ارتفع بنسبة 25% خلال عام 2026، فيما يُعد فصل الشتاء الموسم الأعلى من حيث المبيعات والإقبال على هذه المنتجات.

وأوضح الهاشمي أن التشكيلة العضوية تشمل مجموعة من الخضراوات، من بينها الخيار والطماطم والبطاطس، والكوسا والباذنجان والجزر، والبصل والثوم والفلفل، والخضراوات الورقية والأعشاب الطازجة والبقوليات، إضافة إلى أصناف متنوعة من الفواكه، مثل التفاح والموز والبرتقال، والمانجو والعنب والتوت، والحمضيات والفواكه الاستوائية، فضلاً عن التمور والبذور والمنتجات الموسمية.

وأضاف أن الخضراوات العضوية تُعد من الفئات الأكثر إقبالاً من المتسوقين، لافتاً إلى أن التعاونية تواصل مراجعة الأصناف المتاحة وتقييم جودتها وأسعارها ومقارنتها بأسعار السوق، بما يدعم توفير خيارات متنوعة تلبي احتياجات المتسوقين وتطلعاتهم.

وأكد أن التعاونية تولي اهتماماً خاصاً بطريقة عرض المنتجات العضوية داخل فروعها، من خلال تخصيص أماكن عرض واضحة وموحدة، مع إبراز أسماء المنتجات وتصنيفها العضوي، الأمر الذي يساعد المتسوقين على تمييزها والتعرف إلى خياراتها المختلفة، ويعزز سهولة الوصول إليها أثناء التسوق.

وفي إطار ضمان جودة المنتجات العضوية، قال الهاشمي إن التعاونية تنظم زيارات للمزارع للاطلاع على المنتجات وطرق الزراعة والتحقق من مدى مطابقتها للمتطلبات المعتمدة، بالتوازي مع استمرار التواصل مع المزارعين والموردين الحاليين والجدد، بهدف توسيع التشكيلة وإضافة أصناف ومزارع جديدة.