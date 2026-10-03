سحب واسع لمنتجات توت مجمد من متاجر أميركية إثر تفشٍ لبكتيريا "إي كولاي"

وسّعت شركة تشيلية موردة للأغذية نطاق سحب منتجات التوت العضوي المجمد من كبرى سلاسل المتاجر في الولايات المتحدة، وذلك على خلفية ارتباطها بتفشٍ لبكتيريا الإشريكية القولونية (إي كولاي) أدى إلى إصابة 17 شخصاً ونقل 6 منهم إلى المستشفيات في ولايتي فلوريدا وجورجيا، دون تسجيل وفيات.

وحدّثت الشركة قرار السحب يوم الجمعة ليشمل تشغيلات إضافية من مزيج التوت الثلاثي العضوي المجمد (Organic Triple Berry Blend) والتوت الأزرق العضوي المجمد (Organic Blueberries) التابعين للعلامة التجارية "جريت فاليو" (Great Value).

كما أُضيفت تشغيلة أخرى من مزيج التوت المشكل العضوي المجمد من علامة "تريدر جوز" إلى قائمة المنتجات المسحوبة، وفقاً لنشرة صادرة عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

وشُحنت منتجات "جريت فاليو" المشمولة بالسحب، ذات الأرقام التعريفية العالمية للمنتج (UPC): 7874211226 و7874211213، إلى متاجر "وولمارت" عبر 30 ولاية تشمل: ألاباما، وأركنساس، وكونيتيكت، وفلوريدا، وجورجيا، وأيوا، وإلينوي، وإنديانا، وكانساس، وكنتاكي، ولويزيانا، وميشيغان، ومينيسوتا، وميسوري، ومسيسيبي، ونورث كارولاينا، ونورث داكوتا، ونبراسكا، ونيوجيرسي، ونيويورك، وأوهايو، وأوكلاهوما، وبنسلفانيا، وساوث كارولاينا، وساوث داكوتا، وتينيسي، وتكساس، وفيرجينيا، وويسكونسن، ووست فرجينيا، إلى جانب كومنولث بورتوريكو.

أما منتجات التوت المسحوبة الخاصة بـ "تريدر جوز"، فكانت معروضة على أرفف المتاجر في 26 ولاية تضم: ألاباما، وأركنساس، وكولورادو، وديلاوير، وفلوريدا، وجورجيا، وإلينوي، وإنديانا، وأيوا، وكانساس، وكنتاكي، ولويزيانا، وماريلاند، وميشيغان، ومينيسوتا، وميسوري، ونبراسكا، ونورث كارولاينا، وأوهايو، وأوكلاهوما، وبنسلفانيا، وساوث كارولاينا، وتينيسي، وتكساس، وفيرجينيا، وويسكونسن، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا (واشنطن العاصمة).

ويُحث المستهلكون الذين لا تزال لديهم تلك المنتجات المسحوبة في مجمداتهم على التخلص منها فوراً أو إعادتها إلى المتجر الذي اشتروها منه.

وكانت وزارة الصحة في ولاية فلوريدا قد أخطرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) لأول مرة بشأن تفشي بكتيريا الإشريكية القولونية في يوليو 2026.

وفي 21 سبتمبر، أغلقت مراكز (CDC) التحقيق في هذا التفشي.

ولم ترد شركتا "وولمارت" و"تريدر جوز" على الفور على طلبات التعليق المقدمة من "فوكس بيزنس".