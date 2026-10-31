تعاونية الشارقة تتوسع جغرافياً في تجارة التجزئة

ارتفع اجمالي فروع تعاونية الشارقة إلى 79 فرعاً مع تدشين فرعها الجديد في منطقة النحوة التابعة لمدينة خورفكان ضمن خطتها للتوسع الجغرافي وتعزيز انتشارها في المناطق الشرقية من الإمارة.

ويمتد الفرع الجديد على مساحة 301 متر مربع، ويأتي ضمن توجهات التعاونية لتطوير شبكة منافذ البيع وتوسيع نطاق عملياتها في مختلف مناطق الشارقة، بما يعزز حضورها في قطاع تجارة التجزئة ويدعم توفير السلع الاستهلاكية للسكان.

وأكد رئيس مجلس إدارة تعاونية الشارقة، سالم الجنيد، أن افتتاح الفرع يندرج ضمن استراتيجية التعاونية الرامية إلى توسيع شبكة فروعها وتطوير عملياتها التشغيلية في مختلف مناطق الإمارة، بما يواكب احتياجات المجتمعات المحلية ويدعم خطط التنمية في المناطق الشرقية.