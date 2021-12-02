32.3 ألف غرفة فندقية قيد الإنشاء في دبي

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أفادت شركة «Lodging Econometrics» الأميركية، المتخصصة في قطاع الاستشارات العقارية، بأن إجمالي عدد المشروعات الفندقية قيد الإنشاء في دبي، وصل إلى 111 مشروعاً تضم 32 ألفاً و 369 غرفة، موضحة أن الإمارة تستحوذ على 20.3% من عدد المشروعات قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط، و19.2% من حجم الغرف قيد الإنشاء إقليمياً.

السوق الإماراتية

وذكرت الشركة في دارسة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن عدد الغرف الفندقية قيد التخطيط والإنشاء في السوق الإماراتية، وصل إلى 40 ألفاً و846 بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، ضمن 146 مشروعاً فندقياً.

الشرق الأوسط

وبيّنت الشركة أن عدد الفنادق قيد التخطيط والإنشاء في منطقة الشرق الأوسط، وصل إلى 545 مشروعاً تضم 168 ألف غرفة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة تراجع بلغت نحو 6% للمشروعات و19% للغرف، على أساس سنوي، مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.

وأوضحت أنه في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، كانت 47% من المشروعات قيد الإنشاء في الشرق الأوسط تتبع ثلاث شركات عالمية، هي: «هيلتون» العالمية التي تصدرت مع 95 مشروعاً تضم 25 ألف غرفة، تلتها «أكور» التي لديها 90 مشروعاً تضم في الإجمالي 26 ألف غرفة فندقية، إضافة إلى شركة «ماريوت» الدولية التي جاءت في المركز الثالث بـ73 مشروعاً تضم 22 ألف غرفة.

فنادق جديدة

وأشارت «Lodging Econometrics» إلى أنه خلال الربع الثالث من عام 2021 شهدت منطقة الشرق الأوسط افتتاح 33 فندقاً جديداً بسعة بلغت نحو 8000 غرفة، منها سبعة فنادق جديدة تضم في الإجمال 2000 غرفة في الربع الثالث فقط.

وتوقعت الشركة افتتاح 20 فندقاً جديداً في منطقة الشرق الأوسط بطاقة تصل إلى 4400 غرفة بحلول نهاية العام الجاري، أي فترة الربع الأخير.

سوق دبي

وبحسب بيانات رسمية صادرة من دبي، بلغ عدد الغرف الفندقية في الإمارة نهاية سبتمبر الماضي 132 ألفاً و868 غرفة فندقية، ضمن 726 منشأة فندقية.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بعد أن بلغ عددها 45 ألفاً و776 غرفة فندقية ضمن 137 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة أربع نجوم بنسبة 28%، مسجلة 37 ألفاً و473 غرفة فندقية ضمن 168 منشأة.

واستحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة واحدة على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، بسعة بلغت 24 ألفاً و990 غرفة فندقية ضمن 236 منشأة فندقية.

ووصل عدد منشآت الشقق الفندقية المتوسطة والفاخرة إلى 185 منشأة، تضم 24 ألفاً و629 شقة، مع استحواذ الشقق الفندقية على نسبة 18% من إجمالي الطاقة الفندقية في دبي.

• %47 من المشروعات الفندقية قيد الإنشاء في الشرق الأوسط تتبع 3 شركات عالمية.

• عدد الغرف الفندقية قيد التخطيط في السوق الإماراتية، وصل إلى 40.8 ألف غرفة بنهاية الربع الثالث.

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